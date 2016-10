In unserer Galerie finden Sie 60 besondere Programme, die ungemein nützlich sind – und die trotzdem keinen Cent kosten. Rund die Hälfte davon sind zudem bisher kaum bekannt. Sie haben also eine echte Chance, neue Tools zu entdecken. Die meisten der vorgestellten Programme sind für einen ganz bestimmten Zweck gedacht. Die Software Close All etwa schließt mit einem Schlag alle laufenden Programm. Ein anderes Utility lässt per Tastendruck das aktuelle Fenster durchsichtig erscheinen und macht so den Blick auf das Fenster dahinter frei.

Zu allen Programme finden Sie einen Download-Link. Wenige der Utilitys bieten Ihnen bei der Installation an, eine Toolbar oder eine Shareware mitzuinstallieren. Sie können dieses Angebot aber einfach ablehnen, indem Sie den Haken an dieser Stelle entfernen.

(PC-Welt)