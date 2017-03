Der Schweizer Software-Anbieter Acronis hat seine Lösung Acronis Backup Cloud überarbeitet und um neue Funktionen ergänzt. Neue Backup-Möglichkeiten für die verbreiteten Admin-Oberflächen Plesk und cPanel sowie für Webseiten sollen die Anwendung zur "umfassendsten Cloud-Backup-as-a-Service-Plattform" machen. Die neuen Funktionen integrieren sich laut Hersteller direkt in die Web-Anwendungen und erscheinen dort als Widget. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen Thorsten Schwecke zum Senior Director und General Manager DACH berufen.

Granularer Self-Service für die Kunden

Durch die Erweiterung sollen Administratoren die Möglichkeit bekommen, "vollständige, Image-basierte Server-Backups und -Recoverys" durchzuführen sowie ihren Kunden eine "granulare Self-Service-Wiederherstellung" anzubieten. Die Lösung richtet sich vor allem an Service-Provider, die ihren Kunden Backup-Dienste anbieten wollen. Neben Plesk und cPanel unterstützt sie laut Acronis auch Odin Automation, WHMCS, HostBill und ConnectWise.

"Tausende an Service-Providern, eine halbe Million Geschäftskunden und fünf Million Consumer nutzen bereits die Data-Protection-Technologie von Acronis", sagt John Zanni, Chief Marketing Officer bei Acronis. Acronis Backup Cloud helfe Service-Providern, "neue Geschäftsmodelle zu erschließen und ihren Kunden mehr Services zu bieten". "In Kürze" will Acronis außerdem Schutzfunktionen vor Ransomware integrieren, um Cloud- und Web-Anwendungen besser vor Erpresser-Attacken zu schützen.

Interessierte Partner haben die Möglichkeit, weitere Informationen auf den World Hosting Days zu erhalten, die diese Woche im Europa-Park in Rust stattfinden.