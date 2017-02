Die Mango Office GmbH ist ein privates Telekommunikationsunternehmen, das aus der Mango Telecom hervorgeht, welche 2000 mit Beteiligung von internationalem Investitionskapital in Moskau gegründet wurde. In 2013 kam die Intel Capital Foundation, eine Tochter des US-Konzerns Intel, hinzu und investierte 10 Millionen US-Dollar in die europäische Expansion des Unternehmens. Seit 2015 gibt es Mango Office in Deutschland.

Der neue Deutschlandchef bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung aus Sales, Business Development und General Management bei namhaften Unternehmen mit. Der Diplom-Ingenieur und Groß- und Außenhandelskaufmann soll Mango Office Deutschland bis zum Jahr 2018 in die operative Gewinnzone bringen sowie ein ROI bis 2020 sicherstellen. In den nächsten drei Jahren plant Mango Office zehn weitere Arbeitsplätze am Berliner Standort zu schaffen.

"Die Eigenentwicklung von Mango Office geht noch schneller voran und wird sich in 2017 auf dem Ausbau unseres virtuellen Contact- und Call-Centers konzentrieren. In diesem Jahr werden wir das getrennte SIP UAC sowie die einzigartige, tiefgründige Anruf- und Geschäftsprozessanalyse-Tools vorstellen. In den nächsten Wochen stellen wir die neue Generation unserer Click-To-Call und Call-Back-Widgets vor und ab April steht unseren Kunden das dynamische Call-Tracking für die detaillierte Evaluation der Werbemaßnahmen zu Verfügung", erklärt der neue Deutschland-Chef.

"Mango Office sieht seine Mission darin, mithilfe der neusten Technologie, den Nutzern den gewöhnlichen und bedienungsfreundlichen Telefonie-Service anbieten zu können. So werden wir in der Lage sein, den Unternehmern einen reibungslosen Übergang zur IP-Telefonie zu ermöglichen", so Alexander Fischmann weiter. (KEW)