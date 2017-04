Für das gesamte Jahr 2017 prognostizieren die G Data-Sicherheitsexperten einen Negativrekord von insgesamt 7,41 Millionen neuen digitalen Schädlingen. Das heißt, alle vier Sekunden erscheint ein neuer Schadprogrammtyp.

Analyse des ersten Quartals 2017

Allein im ersten Quartal 2017 sind bereits so viele neue Ransomware-Varianten aufgetaucht wie in gesamten zweiten Jahreshälfte 2016. Für besonders hohen Schaden haben die Malware-Familien "Petya", "Locky" und "Spora" gesorgt, obwohl ihr Anteil an Gesamt-Malware-Aufkommen zahlenmäßig relativ gering war.

Ein weiterer Trend, der sich bereits im ersten Quartal 2017 abzeichnet: Die Bedrohungen durch Adware werden 2017 stark zunehmen. Machte diese Schadsoftware-Kategorie 2016 noch einen Anteil von 4,9 Prozent aus, stieg dieser im ersten Quartal 2017 auf 13,9 Prozent an.

Den größten Anteil an Schadprogrammen machen aber nach wie vor die Trojanischen Pferde mit den üblichen Schadfunktionen wie Download von weiterer Malware, Spyware zum Aufzeichnen von Tastaturaktivitäten, und Stehlen von Passwörtern, Integration in Botnetze und Durchführung von Überlastangriffen (Distributed Denial of Service, DDoS).

» ChannelPartner Golf Masters 2017 Am 22. Juni 2017 im Golfpark Gut Häusern bei München findet der ChannelPartner Golf Masters 2017 statt! Diese Veranstaltung bietet der ITK-Branche die ideale Kombination zwischen Business, Lifestyle und sportlichen Aktivitäten! Auch für absolute Golf-Anfänger geeignet! Hier gibt es mehr Informationen: ChannelPartner Golf Masters 2017

Welche Betriebssysteme?

"Nach wie vor ist der überwiegende Teil der Malware auf Windows ausgerichtet. Mit 99,1 Prozent dominieren sie das Geschehen. Als weitere Plattformen folgen weit abgeschlagen Skripte, Java Applets und Makros", so Ralf Benzmüller, Executive Speaker G Data SecurityLabs.

Lesetipp: G Data warnt vor Epresser-Software Spora