Die Also Deutschland GmbH und 3M Deutschland haben sich auf eine Erweiterung des Distributionsportfolios verständigt. Neben den Blickschutzfiltern und Schutzfolien des US-Herstellers kommen nun auch Multi-Touch-Displays und Spezialfolien der Marke Vikuiti dazu.

Neu im Also Programm sind die Multi-Touch-Displays von 3M. Sie zeichnen sich durch eine besonders berührungsempfindliche Oberfläche aus, die mehrere Berührungspunkte gleichzeitig erfassen kann. So können beispielsweise mehrere Elemente gleichzeitig durch Tippen ausgewählt, verschoben oder vergrößert werden.

Diverse Varianten, vom 32 Zoll bis hin zum neuen 65 Zoll-Display mit bis zu 80 simultan möglichen Touch-Punkten, sollen die unterschiedlichsten Bereiche wie Einzelhandel, Digital Signage, Bildung oder Unternehmen abdecken.

Blickschutzfilter schützen vor fremden unerwünschten Blicken und erlauben ein ungestörtes Arbeiten am Notebook oder Tablet in der Öffentlichkeit. Mit Vikuiti kommen die Folien MySafe, MySunshade und MyPrivateDisplay gegen Kratzer, Reflexionen und seitliche Blicke hinzu. In Zusammenarbeit mit Tochterunternehmen Webinstore bietet Also seinen Resellern als besonderen Service die 3M Vikuiti Folien auch in unterschiedlichen Güteklassen sowie Sondermaßen an.

Weitere Informationen über die Produkte und Lösungen von 3M gibt es via E-Mail bei Manuela Kiock hier. Über die Vikuiti-Folien und Sonderanfertigungen gibt Wilhelm Martens unter diesem Link Auskunft. (KEW)