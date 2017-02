Nachdem Vanquish die oneclick-Software ganz klassisch als Distributor seinen Resellern zur Verfügung gestellt hat, offeriert sie nun auch Also im eigenen Cloud Marketplace. Mit oneclick lassen sich moderne digitale Arbeitsplätze samt aller nötigen Anwendungen einfach bereitstellen - Lizenzverwaltung eingeschlossen.

oneclick kann einzelne Anwendungen oder auch komplette Desktops von einer beliebigen Quelle auf jedes Endgerät streamen. Der Service läuft direkt im Browser des Kunden, Software-Installation entfällt. Das Betriebssystem des Endgeräts, seine CPU-Leistung oder Ausstattung mit Festspeicher spielen nur noch eine untergeordnete Rolle.

"Das starke Händlernetz von Also ermöglicht uns den Zugang zu 15 Ländern - davon werden wir zweifellos profitieren. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Also, durch die wir die Verfügbarkeit unseres Services für Unternehmen in Europa weiter ausbauen können", erklärten Dominik Birgelen, Gründer von oneclick.

"Durch die Aufnahme von oneclick in unseren Cloud Marketplace wollen wir unserer stetig wachsenden Kundenbasis einen Mehrwert bieten. Mit oneclick machen Softwarehersteller und Systemintegratoren jede native Anwendung Cloud-fähig. Darüber hinaus bedeutet die Bereitstellung von Anwendungen im Browser durch oneclick, dass das komplette Endpoint Management entfallen kann. Das sorgt für mehr Mobilität, Produktivität und Sicherheit", sagte Thorlakur Thorgeirsson, Cloud ISV Manager von Also.