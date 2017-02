Der Gewinn vor Steuern, also das EBT-Ergebnis von Also stieg 2016 um 25,4 Prozent auf 113,9 Millionen Euro an. "Damit ist es uns zum sechsten Mal in Folge gelungen, ein Rekordergebnis zu erzielen", freut sich Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG.

Im vergangenen Jahr erzielte der Also-Konzern einen Gesamtumsatz von acht Milliarden Euro, das sind 2,5 Prozent mehr als 2015. Seinen Konzerngewinn erhöhte der Broadliner um 32,3 Prozent auf 83,2 Millionen Euro. Das EBITDA-Ergebnis der Holding stieg um 4,3 Prozent auf 146 Millionen Euro an. Darin sind Anlaufinvestitionen in die neuen Märkte in Polen und Benelux sowie das neue Lager in Finnland inbegriffen.

Aktuell ist Also in 14 europäischen Ländern vertreten: in der Schweiz (Zentrale), in Deutschland und Österreich, im BeNeLux, in Frankreich und Polen, im Baltikum (Estland, Lettland, Litauen) und in Skandinavien (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland).

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 wird am 23. Februar 2017 publiziert, dann erfahren wir auch mehr über Umsätze und Gewinne in Deutschland.