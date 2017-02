Die Also Network-Mitglieder haben bei ihrem Treffen in Bilbao eine neue Fokusgruppe zum Thema "Datenschutz und IT-Security" gegründet. Über 80 Teilnehmer trafen sich Mitte Januar zu der Informations- und Networking-Veranstaltung. Neben einem Rückblick auf 2016 erläuterte Sabine Hammer, Sales Director von Also Deutschland, die Aussichten und Ziele für 2017. Arno Alberty, Senior Vice President SMB Europe von Also, informierte über die Expansion des Netzwerks in weitere Vertriebsländer.

So war erstmals auch ein Mitgliedsunternehmen aus der Schweiz dabei. Wie dort wurden auch Netzwerke in Frankreich, in Dänemark und in Norwegen gegründet. Zwölf anwesende Partner, die bereits seit dem Gründungsjahr 2002 im Also Network vertreten sind, wurden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Die Systemhauskooperation wurde für strategisches Geschäft und den Austausch untereinander ins Leben gerufen.

Michael Schickram, Geschäftsführer der Schickram-IT und Sprecher des Also Network Partnerbeirats, sagt über das Treffen: "Einmal mehr zeigte sich die Flexibilität der Fokusgruppen-Idee im Rahmen des Also Network. Unmittelbar aus der angeregten Diskussion der Partner entstand spontan die neue Fokusgruppe zum aktuell brennenden Thema Datenschutz und IT-Security."

Noch in Bilbao wurde ein ANW-Partner zum Leiter der Fokusgruppe gewählt sowie ein fachlich Verantwortlicher des Distributors bestimmt. Der Termin für das erste Treffen wurde bereits festgelegt, so dass zur Hausmesse Trends+Visions ein konkreter Aktionsplan für alle Network-Partnern zur Verfügung stehen kann.

Zur europäischen Bedeutung des Also Network sagt Arno Alberty, Senior Vice President SMB Europe bei Also, "Die europäische Erweiterung des Also Network stärkt unser SMB-Business in Europa. Die Erfahrung aus 15 Jahren ANW in Deutschland ist für die anderen Länder als Fundament äußert wertvoll und wird durch andere landesindividuelle Inhalte ergänzt. Wir freuen uns auf die ersten ANW Partnerschaften über die europäischen Grenzen hinweg."

Weitere Information über das Also Network sind unter diesem Link abrufbar. (KEW)