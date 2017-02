Die Also Holding AG hat angekündigt den niederländischen Distributor Five 4 U B.V. zu übernehmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung der Genehmigungsbehörden und wird in den nächsten Monaten erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Five 4 U ist einer der führenden spezialisierten Distributoren für Hardware und Software in Benelux. Das Unternehmen hält Verträge mit Apple und weiteren Hardwareanbietern wie beispielsweise HP oder Epson. Zusätzlich bietet es Software- und IT-Dienstleistungen an.

Ein Großteil der Aktivitäten liege auch in der Logistik sowie im Service Merchandising, teilen die Schweizer weiter mit. Five 4 U vertreibt mehr als 50 Verkäufermarken und hat eine internationale Kundenbasis von Resellern, die nun auch vom Service- und Produktangebot der Also profitieren können.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Five 4 U, das über eine ausgewiesene Grafik-Expertise verfügt, die für die gesamte Also-Gruppe von Interesse ist. Durch die Akquisition erschließen sich uns zudem neue Kundengruppen in den Niederlanden. Wir erhalten Zugang zu Produkten, die wir künftig an unsere Bestandskunden verkaufen können. Unser Geschäft in Belgien wird durch die Transaktion befördert", sagte Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG.

"Five 4 U hat in den Benelux-Ländern in den vergangenen 25 Jahren ein außergewöhnliches Wachstum erlebt, vor allem im Geschäft mit Apple-Produkten und im Grafik-Bereich. Die Transaktion mit Also sorgt für eine Beschleunigung dieses Wachstums angesichts unserer gemeinsamen Vision, unserer Erfahrung und unserer Marktorientierung", erklärt Rien Slagter, CEO von Five 4 U. (KEW)

