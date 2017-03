Also Deutschland und die Samsung Electronics GmbH laden ihre Fachhandelspartner zur Teilnahme an den kostenlosen Veranstaltungen Update Now ein, welche Ende März in die fünfte Runde startet. Auf die Teilnehmer warten wertvolle Informationen über das Thema Digital Signage und die passenden Samsung Displays.

Die gemeinsam gestaltete Seminarreihe wird erstmals in zwei Varianten angeboten. Die Version "Update Now" vermittelt einen allgemeinen Überblick über das Samsung Smart Signage Portfolio und das Thema Digital Signage. "Update Now professional" richtet sich an Fortgeschrittene, denen die Grundlagen von Digital Signage bekannt sind. Hier werden anhand von konkreten praktischen Beispielen die Möglichkeiten des Samsung Content Management Systems MagicInfo aufgezeigt.

Die Schulungen zu Update Now sind am 28. März 2017 in Hamburg, am 26. April 2017 in Unterföhring bei München und am 09. Mai 2017 in Köln. Jeweils am darauffolgenden Tag werden die Update Now professional-Kurse durchgeführt.

Interessierte Fachhandelspartner sollten sich möglichst schnell unter diesem Link für die Teilnahme an der Schulung am Wunschort registrieren. Hier finden sich auch die genauen Termine, Agenden und Locations sowie die Ansprechpartner für weitere Vorabinformationen. (KEW)

Lesetipp: Digital Signage: Schlüsseltechnologie zur digitalen Transformation des Handels