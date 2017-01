Beratungs- und Schulungsangebote gibt es im Channel viele. Diese sind aber häufig auf ein bestimmtes Technologiethema oder auf ein vertikales Marktsegment beschränkt. Bei Also hat man daher ein Defizit Beratungsangeboten für den allgemeinen Geschäftsbetrieb ausgemacht. "Wir wollen klassisches Business Consulting anbieten", erklärt Markus Vogt, Leiter der BU Business Research & Development bei Also, in der der neue Bereich Business Consulting aufgehängt ist.

Die Beratung soll sich auf die Themenbereiche Unternehmensstrategie, Sales und Marketing, Unternehmen und Mitarbeiter, Finanzen & Controlling sowie Supply Chain Management erstrecken. Konkrete Preise für die Dienstleistungen will Vogt nicht nennen, es sei aber im Vergleich zu den üblichen Consulting-Anbietern "vergleichbar günstig".

Investition in die Zukunft

Vogt führt noch einen weiteren Punkt an, warum Also in die Unternehmensberatung einsteigt: So sei die Hemmschwelle der IT-Händler recht groß, sich an eine klassische Unternehmensberatung zu wenden.

Simone Blome, Geschäftsführerin Solutions bei Also, sieht das Angebot als Ergänzung des bereits existierenden Lösungs- und Schulungsangebots: "Unsere Aufgabe ist es, unseren Resellern neue Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen ihnen den Einstieg zu ermöglichen", erläutert sie. Welche Kosten auf die beratungswilligen Reseller zukommen, halten sich die Protagonisten bedeckt, doch für Also sei das Angebot nicht kostendeckend. "Wir sehen das als Investition in die Zukunft", meint Blome. Gerade in Segmenten, in denen der Preis nicht das alleinige Entscheidungsmerkmal ist, sei dies wichtig. "Der Händler macht dort seine Geschäfte, wo er sich am besten aufgehoben fühlt", weiß die Also-Geschäftsführerin. Und da mache man es auch nicht schlechter als die spezialisierten Value-Distributoren.

Webcasts bieten Überblick

Bei Also arbeitet man bereit seit 2015 an der Entwicklung des Angebots. Mittlerweile haben Miterbeiter an insgesamt 500 Trainingstagen teilgenommen. Mit Markus Vogt kümmern sich noch zwei externe Unternehmensberater um die Beratung. Zudem ist das Angebot mit den internen Lösungsspezialisten in den Business Units verzahnt. In einer Erprobungsphase sind laut Also auch bereits erfolgreiche Referenzprojekte gelaufen.

Für weitere Informationen zum Unternehmensberatungsangebot hat Also zwei Webcasts angesetzt: Am 1. Februar sowie am 15. März können die Fachhandelspartner an einem Webcast teilnehmen, in dem Markus Vogt die Beweggründe für die Einführung des Consulting Angebots und einen Überblick der Leistungen liefert. Alle Informationen über das Also Business Consulting und die Also Solution Initiative sowie die Anmeldung zu den Webcasts stehen unter www.also.de/goto/consulting zum Abruf bereit.