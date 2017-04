Mobilcom-Debitel sieht gute Chancen im Vertrieb von Amazon Echo, da der Sprachassitent vielseitig nutzbar sei: Ganz gleich, ob es um die Steuerung von Smart-Home-Lösungen wie Licht, Soundanlage und Heizung gehe, oder ob man beim Backen, mit teigverklebten Fingern, per Sprachbefehl Backrezepte suche oder einen Timer setzen wolle - Alexa helfe umgehend, sobald das Aktivierungswort "Alexa" ertöne, heißt es dazu von der Mobilfunkkette.

Amazon goes offline

Mobilcom-Debitel vermarktet als einer der ersten Anbieter in Deutschland Amazon Echo und Amazon Echo Dot auch im Offline-Handel vermarkten. Die Produkte, die mit Amazons cloud-basiertem Sprachdienst "Alexa" verknüpft sind, sind in ausgewählten Shops, online und als Bestellartikel in allen weiteren Mobilcom-Debitel Shops zu haben.

Zuvor hatte bereits Conrad Electronic seine Zuneigung zu Amazons Sprachassistenten entdeckt: Der Elektronikhändler nutzt Amazon Echo zur Sprachsteuerung seiner Smart Home Plattform. Außerdem ist die Alexa-Hardware bei dem TV-Shopping-Sender QVC erhältlich. Und der neue Fire TV Stick ist nun auch via Alexa steuerbar,

Seit Mitte Februar ist die Testphase für die Amazon-Geräte beendet: Echo und Echo Dot sind seitdem ohne Einladung in Deutschland und Österreich bei Amazon erhältlich. Verkauft werden die beiden Lautsprecher mit Sprachassistentin Alexa in zwei Farben-Varianten. (rw)