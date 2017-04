Amazon bietet seinen Geschäftskunden-Service jetzt auch in Großbritannien an. In Deutschland startete Amazon Business vor rund vier Monaten. Der Dienst komme hierzulande inzwischen auf über 50.000 Geschäftskunden und mehr als 10.000 Händler, teilte Amazon am Dienstag weiter mit.

Der Konzern passte seine Verbrauchern bekannte Handelsplattform bei Amazon Business mit von Geschäftskunden nachgefragten Funktionen wie dem Kauf auf Rechnung, der Anzeige von Netto-Preisen ohne Umsatzsteuer sowie Firmen-Konten mit mehreren Nutzern an. Auch in Unternehmen eingesetzte Einkaufs-Software wird unterstützt.

In den USA hatte Amazon den Geschäftskunden-Service im April 2015 gestartet. Dort seien 400.000 Unternehmen aktiv, und im ersten Jahr sei ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar erzielt worden. (dpa/ib)