Bei der Ulmer C-entron Software GmbH tut sich etwas. Geschäftsführer Andreas Bortoli hat zum 28. Februar 2017 sein 50-prozentigen Anteile an Mitinhaber und Ex-Novacur-Geschäftsführer Thomas Hoffmann verkauft und das Unternehmen verlassen. Überraschend, da Bortoli noch 2016 den Award "Bester Software Manager" als Channel-Champion gewonnen hatte und den höchsten Umsatz in der 15-jährigen Geschichte seines Unternehmens erwirtschaften konnte.

Bortoli besitzt noch seit 1995 ein weiteres Unternehmen südlich von Ulm, den Computer-Service Bortoli in Oberkirchberg und gründete im Jahr 2013 die C-entron GmbH. Zuvor war der Fachkaufmann für Marketing als Verkaufsleiter bei Fritz & Macziol bekannt geworden, wo er von 1990 bis 1995 tätig war.

Der neue C-entron-Alleininhaber, der unter anderem auch Geschäftsführer bei Riverbird ist, habe ein "echt gutes und nicht auszuschlagendes Kauf-Angebot gemacht", teilte Andreas Bortoli weiter mit. Bortoli will sich nun neuen Projekten und Herausforderungen widmen. (KEW)