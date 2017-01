Beginnen wir mit einem Beispiel: Sie verkaufen Ihr Android-Handy. Als erstes setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück und schicken es anschließend an den Käufer. Kennt sich dieser mit der Materie aus, kann er Ihre Daten teilweise oder ganz wiederherstellen und verwenden. Mit den nachfolgenden Tricks können Sie genau das verhindern!

Ganz wichtig: Handy-Daten sichern

Bevor Sie Ihr Handy für den Verkauf vorbereiten, entfernen Sie die SIM- und Micro-SD-Karte aus dem Gerät. Bevor Sie anschließend das Smartphone zurücksetzen, sichern Sie Ihre Daten! Wie Sie ein entsprechendesAndroid-Backup erstellen, egal ob lokal, am PC oder in der Cloud, erklären wir ausführlich in diesem Artikel.

Android zurücksetzen auf Werkszustand

Um den Auslieferungszustand des Handys wiederherzustellen, gehen Sie bei allen Androiden gleich vor. Navigieren Sie in den Android-Einstellungen zu "Sichern und Zurücksetzen" und tippen Sie auf den Eintrag "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Anschließend bestätigen Sie den Befehl über "Gerät zurücksetzen". Mit ihm löschen Sie sämtliche Einstellungen, Apps und persönlichen Daten aus dem internen Speicher. Achten Sie darauf, dass der Haken bei der Option „Meine Daten sichern“ aktiviert und bei „Automatische Wiederherstellung“ deaktiviert ist. Nutzen Sie das Smartphone danach selbst weiter, können Sie die Wiederherstellung selbstverständlich aktiviert lassen.

Android richtig und sicher zurücksetzen

Ihre Daten sind zwar nun offensichtlich gelöscht, und ein normaler Nutzer wird die Daten nicht wiederherstellen können oder auch gar nicht daran denken. Dennoch könnte ein Käufer Ihres Smartphones Ihre Daten wiederherstellen und verwenden, obwohl Sie diese gelöscht haben. Und das können Sie vermeiden.

Manuell:Nach dem Zurücksetzen auf den Werkszustand richten Sie Ihr Smartphone erneut ein. Nutzen Sie im Idealfall eine Fake-Gmail-Adresse. Anschließend kopieren Sie manuell willkürliche, nicht private Fotos auf das Handy, legen imaginäre Kontakte an und installieren Apps, die Sie nie verwendet haben. So überschreiben Sie Ihre alten Daten, wodurch diese komplett aus dem Speicher verschwinden und nur sehr schwer bis gar nicht mehr wiederherstellbar sind. Danach setzen Sie ihr Smartphone erneut zurück.

Mit Shredder-Apps:Alternativ verwenden Sie Apps, die sich auf das sichere Löschen spezialisiert haben. Sie überschreiben ebenfalls alten Speicherplatz, sodass keine Daten wiederhergestellt werden können. Laden Sie dazu beispielsweise die AppiSchredderherunter. Nun können Sie aus fünf verschiedenen Löschmethoden auswählen, wobei alte Daten mit zufälligen Werten überschrieben werden. Danach setzen Sie ihr Smartphone erneut zurück. Jetzt können Sie es ohne Bedenken verkaufen oder verschenken, ohne dass fremde Personen Ihre Daten wiederherstellen können.

Werkszustand trotz unbekanntem Passwort

Möchten Sie ein Smartphone zurücksetzen, auf dem ein Passwort eingerichtet ist, das Sie nicht kennen, können Sie einen Factory Reset über einen kleinen Trick ausführen.

Dazu müssen Sie in den Recovery-Modus Ihres Smartphones booten, den Sie über eine Tastenkombination beim Startvorgang erreichen. Dieser ist allerdings bei jedem Gerät unterschiedlich. Bei den Samsung-Geräten wie demGalaxy S7halten Sie beispielsweise die Lauter-Taste, den Power- sowie den Home-Button während des Boot-Vorgangs gedrückt. Über die Lauter-/Leiser-Wippe navigieren Sie dann zu dem Punkt „wipe data/factory reset“. Bestätigen Sie mit der Power-Taste. Anschließend navigieren Sie zu „Yes - - delete all user data“ und drücken erneut den An-/Aus-Knopf. Daraufhin werden die Daten des vorherigen Nutzers entfernt, und Sie können das Smartphone für sich konfigurieren, ohne ein Passwort einzugeben. (PC-Welt)

Platz 10: Nexus 6P

<strong><br>Note: 1,53</strong><br><br>Das Nexus-Flaggschiff beeindruckt mit hoher Performance, einem ausdauernden Akku und einer starken Hauptkamera. Außerdem ist die Verarbeitung des Alu-Gehäuses sehr hochwertig und das Nexus 6P läuft mit aktuellem Android 6. Leider ist der interne Speicher nicht erweiterbar und es liegt kein Headset bei dem hohen Preis bei. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Nexus+6P" target="_blank">Nexus 6P im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 9: OnePlus 3

<strong><br>Note: 1,49</strong><br><br>Es sieht edel und hochwertig aus, es ist beeindruckend schnell und beweist im Akkutest eine hohe Ausdauer! Außerdem ist Android 6.0 ab Werk installiert. Die Chinesen bringen mit dem Mate 8 ein richtiges Top-Smartphone mit sehr guter Ausstattung auf den Markt, das sogar mit Flaggschiffe der Branchen-Größen Samsung und Co. mithalten kann und leistungstechnisch sogar vorne liegt. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=OnePlus+3" target="_blank">OnePlus 3 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 8: Huawei Mate 8

<strong><br>Note: 1,48</strong><br><br>Es sieht edel und hochwertig aus, es ist beeindruckend schnell und beweist im Akkutest eine hohe Ausdauer! Außerdem ist Android 6.0 ab Werk installiert. Die Chinesen bringen mit dem Mate 8 ein richtiges Top-Smartphone mit sehr guter Ausstattung auf den Markt, das sogar mit Flaggschiffe der Branchen-Größen Samsung und Co. mithalten kann und leistungstechnisch sogar vorne liegt. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Huawei+Mate+8" target="_blank">Huawei Mate 8 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 7: Samsung Galaxy S6

<br><strong>Note: 1,43</strong><br><br>Aufgrund der neuen Design- und Materialwahl fallen zwei traditionelle Funktionen weg: Sie können den Akku nicht mehr wechseln und den Speicher auch nicht via Speicherkarte erweitern - schade! Dafür sieht das S6 elegant und wertig aus, die Display-Qualität ist enorm hoch und die Performance ist kaum zu übertreffen. Mit der Kamera sind außerdem gute Urlaubsfotos möglich. Wer das nötige Kleingeld von 700 Euro und mehr hat, bekommt mit dem S6 ein schickes und starkes Smartphone! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 7: Samsung Galaxy S6 Edge

<strong><br>Note: 1,43</strong><br><br>Hochwertige Materialien, besonders scharfes Display und ordentlich Leisung - das Galaxy S6 Edge wird seinem Status "Flaggschiff" mehr als gerecht! Mit der auffälligen Bauform und 3 Display-Seiten beweisen die Koreaner, dass sie tatsächlich noch zu Innovationen fähig sind und sich nicht weiter auf Ihrem bisherigen Erfolg ausruhen. Samsung geht mit der aktuellen S6-Generation neue Wege, dabei bleiben allerdings bewährte Eigenschaften wie die Speichererweiterung und der wechselbare Akku auf der Strecke - schade, auch wenn Design und Haptik einiges wettmachen! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6+Edge%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 Edge im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 6: HTC 10

<br><strong>Note: 1,40</strong><br><br>Mit dem HTC 10 konzentriert sich HTC auf das Wesentliche und schmeißt Bloatware über Bord, verzichtet auf eigene Apps, wenn die ab Werk installierten Google-Apps besser sind und reduziert die Nutzeroberfläche fast auf Stock-Android. Dafür stehen hochwertiges Design, starke Hardware und eine hohe Kamera-Qualität im Vordergrund. Positiv ist auch die lange Akkulaufzeit! Insgesamt ist das HTC 10 ein solides und schickes Smartphone, nur die Leistung in unseren Benchmark-Tests ist denen anderer Flaggschiffe unterlegen - der Rest ist sehr stimmig. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22HTC+10%22" target="_blank">HTC 10 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 5: Huawei P9

<strong><br>Note: 1,38</strong><br><br>Mit dem Huawei P9 zeigen die Chinesen einmal mehr, dass sie richtig gute Smartphones bauen, die in direkter Konkurrenz zu den Top-Geräten von Samsung, HTC und Sony stehen. Das P9 sieht edel aus und fasst sich angenehm an. Die Leistung ist hoch, aber unter einem Galaxy S7 oder einem LG G5. Die Software ist auf aktuellem Stand. Außerdem gibt es mit der Leica-Doppelkamera eine richtig gute Knipse mit Profi-Modus, deren Fotoqualität sehr hoch, aber der eines iPhone 6s trotzdem unterlegen ist! Auch wenn das Huawei P9 hier und da nicht an die Leistung anderer Top-Modelle herankommt, es bietet ein sehr starkes Gesamtpaket zu einem deutlich günstigeren Preis. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Huawei+P9%22" target="_blank">Huawei P9 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 4: Samsung Galaxy S6 Edge+

<strong><br>Note: 1,35</strong><br><br>Beim Galaxy S6 Edge+ stimmt so gut wie alles: Es ist optisch ein richtiger Hingucker, es ist schnell und das Display ist besonders scharf - das Gerät macht einfach Spaß! Auch wenn die Zusatzfunktionen der Seitenbildschirme kein Kaufkriterium darstellen. Schade ist, dass das S6 Edge+ statt eines neuen Note-Geräte kommt, denn die Note-Reihe stand und steht für ultimatives Phablet-Feeling mit der richtig guten Stiftbedienung. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S6+Edge+Plus%22" target="_blank">Samsung Galaxy S6 Edge+ im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 3: Sony Xperia Z5

<br><strong>Note: 1,33</strong><br><br>Im Xperia Z5 arbeiten nur Highend-Bauteile mit viel Leistung, das Smartphone ist also gut für Multitasking sowie zum Arbeiten und Zocken geeignet. Der Akku leistet ebenfalls gute Dienste und das Display überzeugt mit Schärfe und einer besonders hohen Helligkeit. Außerdem kommt bald das Udpate auf Android 6! Das 007-Handy ist hochwertig verarbeitet, aufgrund des kantigen Übergangs von Rückseite zum Rahmen aber nicht 100-prozentig perfekt. Die Kamera hat zudem leichte Probleme bei schwächeren Lichtverhältnissen, sie ist also nicht wie beworben die beste Smartphone-Kamera. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Sony+Xperia+Z5%22" target="_blank">Sony Xperia Z5 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 3: Samsung Galaxy S7

<strong><br>Note: 1,33</strong><br><br>Das tolle Design der Vorgänger wurde beibehalten, aber an wichtigen Stellen für ein angenehmeres Handling verbessert. Die Hardware entspricht dem aktuellen Stand der Technik und Kritikpunkte des Vorgängers wurden behoben - S7 und S7 Edge sind wieder wasserdicht und bieten eine Speichererweiterung. Außerdem punktet die Kamera mit besonders schnellem Autofokus und sehr hoher Bildqualität. .... <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S7%22" target="_blank">Samsung Galaxy S7 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 2: Samsung Galaxy S7 Edge

<strong><br>Note: 1,32</strong><br><br>... Wer aber ein Smartphone mit besonderem Design und "Special-Feature" sucht, der ist mit dem S7 Edge bestens beraten. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Samsung+Galaxy+S7+Edge%22" target="_blank">Samsung Galaxy S7 Edge im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Huawei Mate 9

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>Das Huawei Mate 9 überzeugt fast auf ganzer Linie: Die Akkulaufzeit ist beeindruckend lang, das extrem große Display verpackt Huawei in ein kompaktes Gehäuse und mit Android 7.0 und EMUI 5.0 bringt das Handy die neuesten Funktionen. Im Test enttäuscht die Leica-Kamera hingegen vor allem bei Videoaufnahmen mit starkem Autofokus-Pumpen - das geht besser! Insgesamt ist Huawei auf dem besten Wege, Samsung und Apple den Rang abzulaufen. Denn mit der starken Ausstattung liegt es in unserer Rangliste knapp vor der Galaxy S7-Reihe und gleichauf mit der neuen Pixel-Serie von Google auf Platz 1! <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Huawei+Mate+9" target="_blank">Huawei Mate 9 im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Google Pixel XL

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>Mit dem Google Pixel XL und dem …. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+XL+32GB%22" target="_blank">Google Pixel XL 32GB im PC-WELT-Preisvergleich</a> Platz 1: Google Pixel

<strong><br>Note: 1,29</strong><br><br>…. Pixel bekommen Sie ein rundes Android-Paket mit den neuesten Features wie Google Assistant und dem Pixel Launcher. Hinzu kommen die extrem hohe Performance und die daraus resultierende flüssige Bedienung. Die Kamera knipst starke Fotos und das Design ist nicht nur schick, sondern auch funktional. Allerdings fehlt die Wasserfestigkeit und man könnte auch über einen nicht vorhandene Speichererweiterung meckern - wenn da nicht der unbegrenzte Online-Speicher wäre. Schade ist, dass Google die Preise auf Apple-Niveau hebt, früher waren die Nexus-Geräte gut und günstig, heute ist das Pixel gut und sehr teuer. <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+32GB%22" target="_blank">Google Pixel 32GB im PC-WELT-Preisvergleich</a> <strong>Günstig kaufen:</strong> <a href="http://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=%22Google+Pixel+128GB%22" target="_blank">Google Pixel 128GB im PC-WELT-Preisvergleich</a>