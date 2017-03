NebenIngram MicroundTech Datagibt es damit mit Arrow einendritten global agierenden Distributor, der für Dell EMCals Schlüsselpartner im Großhandel agiert. Allerdings ganz so global ist dieses Abkommen auch nicht, es gilt beispielsweise nicht in Deutschland, dafür aber in den USA und in Großbritannien sowie in weiteren europäischen Ländern, beispielsweise im Baltikum und in Skandinavien, in Polen, Frankreich, auf der iberische Halbinsel und außerhalb Europas auch noch in Israel und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Mit dem neu verabschiedeten Dell EMC-Partnerprogramm erhoffen wir uns für unsere Reseller bessere Geschäftschancen und für deren Kunden einen höheren Nutzwert. Auch die Profitabilität unserer Vertriebspartner könnte steigen", meint Sean Kerins, Präsident Enterprise Computing-Division von Arrows.

"Wir sind stolz, Teilnehmer am neuen Dell EMC-Partnerprogramm sein zu dürfen. Immerhin vereinigt dieses Partnerprogramm das Beste aus beiden Welten von Dell und EMC".

"Die Distribution ist ein Schlüsselfaktor bei der Unterstützung unserer Partner, damit sie wiederum ihren Kunden einen besseren Service liefern können", argumentiert Jim DeFoe, Senior Vice President Global Distribution bei Dell EMC. "Arrow Electronics ist seit vielen Jahren einer unserer stärksten Partner. Deshalb freuen wir uns besonders, die Zusammenarbeit mit Arrow auch im Rahmen des neuen Dell EMC-Partnerprogramms fortzusetzen."

Laut Eric Nowak, President Arrow ECS EMEA, arbeiten der Distributoren grundsätzlich gerne mit Dell EMC überall dort zusammen, wo es für den Hersteller Sinn macht, aber es obliegt natürlich Dell EMC, darüber gemäß seiner jeweiligen Channel/Distributionskapazitäten zu entscheiden. Deswegen ist auch Dell EMC bei Arrow Deutschland nicht gelistet.