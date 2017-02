Die ASC Technologies AG verstärkt ihr Management mit Frank Thomsen als Vice President Customer Services. Thomsen soll mit seiner Qualifikation und Erfahrung den Service stärker auf das Cloud-Angebot des Unternehmens ausrichten, die internationale Aufstellung festigen und das Service-Versprechen im komplexen Lösungsgeschäft sicherstellen.

Frank Thomsen kommt von Unify, vorher Siemens Enterprise, wo er mehr als zehn Jahre in verschieden Rollen zuletzt als Senior Vice President in den Bereichen technischer Sales-Support, weltweite Projektberatung und Krisenmanagement tätig war. Bei Siemens startete Thomsen 1996, nach seinem Masterabschluss der Elektro- und Informationstechnik mit zusätzlicher Spezialisierung in Kommunikationstechnologie und Funktechnik, als Service Director für Skandinavien.

Marco Müller, Chief Operating Officer von ASC, schätzt Thomsens Kompetenz in der Leitung komplexer internationaler Projekte: "Kundenorientierung war schon immer unsere oberste Priorität, was wir durch die Verpflichtung von Frank Thomsen als neuen Vice President Customer Services bekräftigen. Mit seiner Erfahrung in internationalen Unternehmen erfüllt er im höchsten Maße unsere Anforderungen und verfügt zudem über fundiertes technisches Wissen sowie ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden."

Frank Thomsen über ASC: "In den vergangenen 50 Jahren hat sich ASC mit innovativen Lösungen zur Aufzeichnung und Analyse von Kommunikation weltweit einen Namen gemacht. Ich freue mich sehr darauf, für solch ein renommiertes Unternehmen tätig zu werden und die ASC Kunden und Partner bei Fragen jederzeit zu unterstützen. Das ASC Portfolio ist vom Umfang und Funktionsreichtum her einzigartig und voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt." (KEW)