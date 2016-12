"Einfach, verlässlich und profitable", so soll das neue Dell EMC-Partnerprogramm sein, das Anfang Februar an den Start gehen wird. John Byrne, President Global Channels bei Dell EMC, hat sich nun zur künftigen Gliederung des Programms geäußert.

Das neue Programm wird in Titanium, Platinium und Gold aufgeteilt. Die bisherigen Dell Premier+ und EMC BPP Platinum Partner werden in die Titanium-Stufe eingeordnet. Dell Premier und EMC BPP Gold Partner kommen zu Platinium und Dell Preferred und EMC BPP Silver werden zu künftigen Gold-Partnern. Zudem werden die Dell Direct Registered und EMC BPP Authorized Partner im neuen Programm zu Autorized Partner.

Offenes Ohr für die Partner

Reseller, die sowohl bei Dell. Als auch bei EMC registriert waren, werden nach der jeweils höheren Partnerstufe eingeordnet. "Es ist kaum zu glauben, dass erst drei kurze Monate vergangen sind, seit unsere Unternehmen zusammen gekommen sind und seit unsere globalen Channel-Teams daran gearbeitet haben, das gemeinsame Programm zu gestalten", äußert sich Byrne auf seinem Partner Post Blog. Er spricht von einem "weiteren Meilenstein" auf dem Weg zum neuen Dell EMC Partnerprogramm. "Die Stimmen der Partner sind für uns maßgeblich und wir werden weiterhin ein offenes Ohr dafür haben, was sie im Partnerprogramm benötigen", verspricht der Dell EMC-Channel-Chef.

