Was wird 2017 auf die ITK-Branche zukommen? Wir haben die wichtigsten Unternehmen im ITK-Channel zu ihrer Einschätzung befragt. Als Grundlage für die Auswahl der befragten Unternehmen waren die Top-Drei-Platzierungen bei den Channel Excellence Awards, die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit der GfK vergeben wurden. Die Ergebnisse können Sie hier nachlesen. Auch 2017 werden die Channel Excellence Awards verliehen: Auf einer feierlichen Gala am 25. Januar im Künstlerhaus in München werden wieder die Besten des Channels ausgezeichnet.

Mangel an Security-Fachkräften

Speziell das Thema Daten- und Informationssicherheit vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels interessiert den Hersteller Intel. Die Studie „Hacking the skills shortage“ untersucht den Status Quo in acht Ländern, darunter Deutschland, die USA und Japan. 775 Entscheider haben sich an der Umfrage beteiligt, die Intel gemeinsam mit dem Marktforscher Vanson Bourne durchgeführt hat. Hebel 1: Diversity

Die Marktforscher unterstützen die These, dass sich Vielfalt in der Belegschaft positiv auswirkt. Sie appellieren an Unternehmen, mehr Frauen und Migraten einzustellen. Hebel 3: die CISO-Rolle

Nicht nur Vanson Bourne, sondern beispielsweise auch die Marktforscher von IDC beobachten, dass Unternehmen die Rolle eines CISO (Chief Information Security Officer) entwickeln. These von IDC: Schon 2018 berichten 75 Prozent der CISOs an den CEO. Auswirkungen

Mehr als jeder Zweite (53 Prozent) gibt an, das Fehlen von Cybersecurity-Spezialisten wirke sich stärker aus als der generelle Mangel an Informatikern. Gesetzeslage

Außerdem sehen die Studienteilnehmer die Politik gefragt. Nur gut jeder Fünfte (21 Prozent) hält die derzeitige Gesetzeslage für ausreichend. Hebel 2: Gamification

Vanson Bourne/Intel plädieren für mehr Computerspiele, die Cybersecurity-Fertigkeiten trainieren. Unternehmen könnten solche Vorlagen für das Training und die Entwicklung eigener Sicherheits-Spezialisten nutzen.

Hier sind die Antworten von Sascha Plathen, Director Channel Sales bei Intel Security.

Wie schätzen Sie die Aussichten der ITK-Branche für 2017 ein?

Sascha Plathen, Intel Security: Die ITK Branche braucht ein neues Bewusstsein, besonders im Bereich der Sicherheit. Da die Netzwerke immer mobiler und vernetzter werden, sind alle vernetzten Geräte bedroht, sobald eine Komponente angegriffen ist. Die Expertise der IT Sicherheitsbranche muss gebündelt werden, um den Bedrohungen konsequent entgegentreten zu können. Dazu muss auf einer gemeinsamen Basis gearbeitet werden. Mit einem Standard wie dem Data Exchange Layer können sich Unternehmen gegenseitig unterstützen und Cyberkriminalität wirkungsvoll bekämpfen.

Was kommt 2017 auf Ihr Unternehmen zu?

Sascha Plathen, Intel Security: Ein großes Thema in 2017 wird die Ausbildung unserer Partner sein. Wir wollen von unseren Partnern lernen und sie gleichzeitig an unserem Wissen teilhaben lassen. Der Open-Source Standard Data Exchange Layer ermöglicht es uns, unterschiedliche Lösungen verschiedener Hersteller zu kombinieren, aber dabei soll es nicht bleiben. Je mehr Sicherheitsdienstleister zusammenarbeiten, umso besseren Schutz können sie auch dem Kunden bieten.

» Channel meets Cloud, 16. Februar 2017 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden und ihren Kunden die passenden Lösungen anbieten. Bei Channel meets Cloud am 16. Februar 2017 in München zeigen Service Provider wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Was werden 2017 die Trends in Ihrem Geschäftsumfeld sein?

Sascha Plathen, Intel Security: Wir schätzen, dass sich der Austausch von Bedrohungsintelligenz zwischen Unternehmen 2017 stark weiterentwickeln wird. Das wird dazu führen, dass einige alte Bedrohungen wie Ransomware nicht mehr so effizient sein werden wie 2016. Es wird aber auch weiterhin eine ernsthafte Bedrohung bleiben. Die größere Herausforderung werden Bedrohungen, die sich aus neuen Techniken wie maschinellem Lernen entwickeln. Die Cyberkriminellen-Szene entwickelt sich sehr dynamisch und da müssen wir mithalten.