Wie die deutsche Niederlassung der Avnet Technology Solutions in Nettetal mitteilt, sind in das Seminarprogramm der Avnet Academy ab sofort Kurse für die Lenovo-Produkte System X und Flex aufgenommen worden. Das Programm steht Partnern und Kunden weltweit in allen Avnet-Ländern zur Verfügung. Die Vereinbarung soll Partner und Kunden unterstützen, Lösungen auf Basis von Lenovo-Technologien entwickeln, implementieren und warten zu können.

Zur Unterstützung der neuen Lenovo-Vereinbarung führt Avnet in Großbritannien und Deutschland spezielle Partner-Programme für eine erfolgreiche Positionierung der Ausbildungsmaßnahmen durch. Damit werde eine effektive Platzierung der Schulungen belohnt und das Wachstum bei den Schulungsdiensten insgesamt beschleunigt, teilt Avnet mit.

"Wir stellen unseren Partnern Werkzeug und Know-how zur Verfügung, das sie in die Lage versetzt, Endkunden-Schulungen durchzuführen und diese stetig weiter zu qualifizieren", sagt Stephen Ennis, Director Education Services bei Avnet Technology Solutions EMEA. "Mit unserem Lenovo-Schulungsprogramm vermitteln wir IT-Fachleuten die Kenntnisse, Zertifizierungen und Werkzeuge, die sie für wegweisende Technologieumgebungen in der realen Welt benötigen."

"Mit Einführung dieses Programms ermöglicht es Avnet seinen Partnern und deren Kunden, Know-how aufzubauen und sich besser zu qualifizieren. Technologiekonzepte können so leichter und schneller in konkrete Lösungen transformiert werden", ergänzt Alex M. Badia, Director Data Center Group Services Training bei Lenovo. (KEW)