Ab sofort ist die Wortmann-Tochter BAB Distribution GmbH mit ihrer Division BAB Lighting aus Löhne wieder offizieller Distributor für Toshiba Lighting-Produkte. Der entsprechende Distributionsvertrag wurde zum 01. April 2017 mit der taiwanischen Unity Opto Technology für die DACH-Region geschlossen. Diese hat, nach dem Ende des Vertriebs durch Toshiba Europe in 2015, den Vertrieb unter der Markenlizenz der Japaner fortgesetzt

BAB Lighting will die Toshiba-Produkte als Premiummarke in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu etablieren. Hierzu wurde vorerst ein Grundsortiment an LED-Leuchtmitteln für alle Kundengruppen sowie LED-Leuchten für den B2B-Bereich aufgenommen. Dieses Angebot wird stetig erweitert, um den Bedarf auch für zukünftige Anforderungen, wie etwa Smart-Home, abzudecken.

Neben der Distribution will BAB Lighting auch die Erfahrung im Projektgeschäft für Industrie- und Gewerbekunden nutzen. So biete man mit Terra Lighting Solutions umfassende Lichtkonzepte mit zertifizierter Lichtplanung, firmeninternen Finanzierungslösungen, sowie die Installation durch ein hauseigenes und kontinuierlich wachsendes Elektro-Team, heißt es aus Löhne.

"Wir haben vor die Marke Toshiba in der DACH-Region wieder stark zu machen. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der europaweiten Distribution, haben wir optimale Voraussetzungen um Toshiba Beleuchtungsprodukte wieder flächendeckend zur Verfügung zu stellen", zeigte sich Andreas Dik, Abteilungsleiter für BAB Lighting, zuversichtlich. (KEW)

