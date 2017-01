Der Druck auf Banken ist ungebrochen. Die Ansprüche der Kunden steigen, die Loyalität nimmt ab und das Marktumfeld wird zunehmend schwieriger. Aktuell führt dies zur Ausdünnung von Filialnetzen und macht neue Ertragsquellen erforderlich, um Anbietern wie FinTechs die Stirn bieten zu können. Im direkten Vergleich zwischen analogen und digitalen Zugängen für die Durchführung von geschäftlichen Bankdienstleistungen bevorzugt die Mehrheit der Unternehmen (70 Prozent) den digitalen Weg.

So nutzen bereits 69 Prozent der Firmenkunden Onlineportale zur Abwicklung ihrer Banking-Themen. Dies zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung BearingPoint. Im Fokus der Untersuchung stehen die Wünsche und Bedürfnisse von Geschäftskunden zu digitalen Angeboten und Services sowie die Hindernisse in deren Nutzung.

Digital Banking - real-time, schnell und flexibel

Laut Studie finden Interaktionen zwischen Geschäftskunden und ihren Banken mehrheitlich über Online-Banking statt. Die damit verbundenen steigenden Ansprüche treiben die digitale Transformation voran. Unternehmen wünschen sich vor allem real-time Services und eine schnelle Umsetzung ihrer Aufträge. Beispielsweise erwarten über 40 Prozent der Befragten, dass eine Kontoeröffnung in maximal 15 Minuten abgeschlossen ist. Gleiches betrifft auch Kontoänderungen.

Die besten Finanz-Apps für Android

Noch einen kurzen Blick auf den Kontostand oder die letzten Einnahmen und Ausgaben notieren: Mit Finanz-Apps für Ihr Smartphone behalten Sie den Überblick. Wir zeigen Ihnen empfehlenswerte Banking- und Finanz-Apps für Ihr Android. finanzen.net

Die App von finanzen.net bietet einen Überblick über die deutsche Börse, Aktien, Fonds, andere Wertpapiere und Rohstoffe. Sie erhalten damit alle wichtigen Informationen zu Ihren Investitionen und Aktien auf einen Blick und haben Sie unterwegs stets parat. Unter „Favoriten“ können Sie eine Watchlist oder ein Depot anlegen, um beispielsweise Ihren Aktienstand zu überprüfen. Daneben informiert Sie die App mit aktuellen Finanz- und Wirtschaftsnachrichten. <br><br> Preis: kostenlos Meine Ausgaben

Mit der Gratis-App „Meine Ausgaben“ behalten Sie Ihre Finanzen immer im Blick. Die einfach gestaltete App zeigt Ihnen übersichtlich Ihre Einnahmen in grüner Schrift und Ausgaben in roter Schrift an. Ihre Geldgeschäfte können Sie über ein Startbildschirm-Widget in verschiedene Vorlagen eintragen. Das mobile Haushaltsbuch lässt bis zu fünf Konten mit Umbuchungen zu und auch den Export in ein Desktop-Finanzprogramm wie Grisbi, Gnucash, Quicken oder MS Money. <br><br> Preis: kostenlos WatchYourCash

“WatchYourCash” ist kostenlos und verwaltet Ihre Einnahmen und Ausgaben. Hierfür können Sie Name, Wert, Kategorie und Art der Einträge festlegen und sich somit einen Überblick über Ihre finanziellen Aktivitäten verschaffen. Um zu überprüfen wann und wofür zu viel Geld ausgegeben wurde, können Sie Ihre Finanzen nach Datum oder Kategorie sortieren und an der einen oder anderen Stelle Einsparpotentiale erkennen. Durch Festlegen eines monatlichen Budgets können Sie sich von der App warnen lassen, wenn dieses überschritten wurde. <br><br> Preis: kostenlos Commerzbank

Mit dieser App können Commerzbank-Kunden Ihre Bankgeschäfte von unterwegs aus erledigen. Die App erlaubt Zugriff auf Ihr Online-Banking und Bokerage. Neben Überweisungen und Daueraufträge können Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Zudem zeigt Ihnen die App die nahgelegenen Filialen und Bankautomaten auf einer Karte an. Auch wichtige Service- und Notfallnummern finden Sie in der App. <br><br> Preis: kostenlos Finanzblick

Mit der Gratis-App „Finanzblick“ halten Sie Ihre Konten und Geldkarten an einem Ort zusammen. Dabei unterstützt die App 4.000 deutsche Banken. Darunter befinden sich die Sparkasse, Postbank, Volksbank, Commerzbank, Deutsche Bank, DKB und die Landesbank Berlin, auch PayPal können Sie dort kategorisieren. Neben der Durchführung von Überweisungen und Kontostandabfragen ermöglicht Ihnen die App Ihre Einnahmen und Ausgaben zu überwachen und diese auszuwerten. Mit dem Passwortschutz über Kennwort oder Pin-Code und die dauerhaft verschlüsselte Datenbank sowie einen Auto-Lock bei Inaktivität werden Ihre Konten gesichert. <br><br> Preis: kostenlos Geld-Check

Auch diese App lässt Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben überblicken. Indem Sie die Beträge in Kategorien und Themen einordnen wissen Sie am Monatsende genau für was Sie am meisten Geld ausgegeben haben. Feste Einnahmen müssen nur einmal eingetragen werden, alle anderen tragen Sie von überall aus manuell in die App ein. Daneben können Sie noch ein Sparziel mit Wunschtermin eintragen. Woraufhin Ihnen die App anzeigt, wie viel Sie pro Monat auf die Seite legen müssen, um das Ziel zu erreichen. Mit Hilfe von Statistiken erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihre finanzielle Lage. <br><br> Preis: kostenlos Mein Geld

Diese App verwenden Sie um Ihr Geld zu verwalten und dieses am Monatsende auszuwerten. Neben den Transaktionen mit Titel, Datum und Betrag können Sie auch Notizen und Bilder hinzufügen. Ihre Transaktionen werden in übersichtlichen Balken-, Linien- oder Kreisdiagrammen ausgewertet. Diese können Sie zwischen allen Geräten mit Ihrem Google-Konto synchronisieren. <br><br> Preis: kostenlos WISO Gehalt 2015

Mit dem Gehaltsrechner von WISO! ermitteln Sie Ihr Gehalt nach Abzügen von Steuern und Sozialangeben für das Jahr 2015 sowie die Vorjahre 2014 bis 2010. Tragen Sie hierfür Ihr Bruttogehalt, Steuerklasse, Alter, Bundesland und ob Sie Kirchensteuer zahlen ein, und schütteln Sie Ihr Android-Smartphone um den Nettobetrag zu erhalten. Mit einem weiteren Schüttler wechseln Sie zwischen Brutto und Netto. Zusätzlich zeigt die App an, was Ihr Arbeitgeber für Ihr Bruttogehalt letztlich wirklich zahlen muss. <br><br> Preis: kostenlos Sparkasse

Mit der kostenlosen App der Sparkasse können Sparkassen-Kunden Ihre Finanzen unterwegs checken und sogar Überweisungen, Daueraufträge oder Umbuchungen tätigen. Ihre Daten werden über eine verschlüsselte Schnittstelle, die den höchstmöglichen Sicherheitsstandard entspricht, übermittelt, so Sparkasse. <br><br> Preis: kostenlos Toshl Finanzen

Die Finanz-App „Toshl Finanzen“ bietet neben der übersichtlichen Benutzeroberfläche auch ein sehr schönes Design mit dem Sie Ihre Geldverwaltung im Griff haben. Mit der kostenlosen App überblicken Sie ihre Einnahmen und Ausgaben und können zugleich mehrere Budgets verwalten. Zusätzlich beinhaltet „Toshl“ einen Währungsrechner, die Möglichkeit grafische Auswertungen zu erstellen und die Daten als CSV-, PDF-, XLS- oder Google Docs-Dokumente zu exportieren. <br><br> Preis: kostenlos Wechselkurse

Die Gratis-App „Wechselkurse“ erlaubt Währungen gleichzeitig in mehrere Fremdwährungen umzurechnen. Neben einem integrierten Taschenrechner, Wechselkurs-Diagrammen und einem Link zur Wikipediaseite jeder Währung unterstützt die App auch einen Offline-Modus. Wer die App-Entwickler mit einer Spende unterstützen möchte, kann sich die Version „Wechselkurse (Spenden) kaufen. <br><br> Preis: kostenlos

An die Bearbeitungszeit von Finanzierungen werden wiederum sehr anspruchsvolle Anforderungen gestellt. Insbesondere die kurzfristige Zusage zur Einrichtung bzw. Erhöhung einer Kontokorrentlinie sollte idealerweise in wenigen Minuten und nicht wie derzeit innerhalb von Tagen erfolgen. Insgesamt ist der Großteil der Befragten vor allem mit der langwierigen Abwicklung von Bankdienstleistungen unzufrieden. Je nach Finanzierungsform haben lediglich zwischen 5 und 9 Prozent Verständnis für einen Kreditprozess der länger als drei Tage in Anspruch nimmt. Weiterhin erwarten Kunden eine ständige Erreichbarkeit der Bankinstitute sowie maßgeschneiderte, bedürfnisorientierte Lösungen.

"Banken sollten die Synergien aus dem Privatkundenbereich stärker nutzen, um Potentiale im Firmenkundenbereich gezielter auszubauen. Zudem müssen sie den tatsächlichen Bedarf ihrer Geschäftskunden ermitteln, verstehen und ein passendes, zielgruppenspezifisches Lösungsportfolio an Produkten und Services bereitstellen. Unsere Studie zeigt, dass ein hoher Anteil der Befragten grundsätzlich sogar bereit wäre, mehr für passende Bankprodukte und -services zu bezahlen. Dies ist insbesondere bei Produkten und Services mit höherer Beratungsintensität der Fall. Trotzdem machen die Banken hierbei wenig Fortschritte", kommentiert Michael Arndt, Partner bei BearingPoint mit umfangreicher Erfahrung in der digitalen Transformation von Finanzinstituten.

Datensicherheit bislang noch die größte Herausforderung

Auf ihrem Weg zu digitalen Dienstleistungen ist Datensicherheit für Banken bislang noch die größte Herausforderung. Die Angst vor mangelnder Datensicherheit sowie einem daraus resultierenden Missbrauch zu Lasten der Kunden ist für die Mehrheit der befragten Unternehmen (57 Prozent) der Hauptgrund, sich in bestimmten Fällen gegen einen digitalen Bankservice zu entscheiden. Weitere 33 Prozent schätzen die angebotenen Online-Produkte als zu komplex ein, um sie über den digitalen Weg in Anspruch zu nehmen. Dass Banken den Wünschen der Geschäftskunden nicht nachkommen zeigt auch die Aussage, dass knapp ein Viertel der Befragten (23 Prozent) keinen Mehrwert in den angebotenen Lösungen sieht.

"Banken stehen vor einigen Herausforderungen im Digital Banking. Sie müssen diese Hürden sehr schnell überwinden, vor allem im Hinblick auf die wachsende Konkurrenz seitens der FinTechs. Eine schnellere Bereitstellung und effiziente Ausführung der Services ist entscheidend für fast die Hälfte aller befragten Firmenkunden (47 Prozent), ein FinTech auszuwählen. FinTechs bieten auch niedrigere Preise und haben eine höhere Innovationskraft. Durch ihre agilen Strukturen sind sie in der Lage, hochwertige Lösungen mit starker Kundenorientierung zu entwickeln. Daher müssen Banken qualitativ hochwertigere Lösungen anbieten bzw. die von den Kunden wahrgenommenen Qualitätskriterien identifizieren und als Anknüpfungspunkte nutzen", erläutert Michael Arndt.

Lesetipp: Haftungsfalle Online-Banking

Über die Studie

Die Online-Studie "Digital & Strategy Banking - Business Strategy & Customer Management" wurde von Juni bis August 2016 durchgeführt und umfasste 200 Teilnehmer. Die befragten Unternehmen bildeten einen repräsentativen Mix hinsichtlich ihrer Größe und Branchenzugehörigkeit.

Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar: www.bearingpoint.com/de-de/adaptive-thinking/insights/digitales-banking/