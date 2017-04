Die Bechtle AG baut ihren Geschäftsbereich Anwendungslösungen in Österreich weiter aus und akquiriert die Smartpoint IT Consulting GmbH. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Standorten in Linz und Wien ist auf Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM sowie Workflow-Lösungen spezialisiert.

Smartpoint beschäftigt 66 Mitarbeiter. Die drei Unternehmensgründer Dr. Michael Pachlatko, Clemens Mair und Gerald Werner bleiben laut Bechtle weiterhin in leitenden Funktionen des Unternehmens tätig. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Smartpoint einen Umsatz von rund sechs Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Durch den Kauf von Smartpoint erweitert Bechtle auch die regionale Präsenz und schließt mit dem Standort Linz eine Lücke in Oberösterreich. Zudem erwartet das Systemhaus unter anderem erhebliche Synergien und Cross-Selling-Effekte beim klassischen Infrastrukturgeschäft, heißt es aus Neckarsulm.

Das Unternehmen ist zertifizierter Microsoft Gold Partner in den Bereichen Collaboration und Content sowie Customer Relationship Management (CRM). Das Leistungsspektrum umfasst Beratung und Konzeption, Implementierung sowie Betrieb und Training. Zu den Kunden von Smartpoint zählen Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie Großkunden und öffentliche Auftraggeber.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Smartpoint ein exzellentes Spezialisten-Team für die zukunftsorientierten Themen SharePoint, CRM, Workflow, Office 365 und Azure für Bechtle gewinnen konnten", sagt Andreas Staudigel, Bereichsvorstand der Bechtle Systemhaus Holding AG. "Die Kompetenzen ergänzen perfekt das Angebot des Bechtle IT-Systemhauses Österreich. Wir können so unseren Kunden die Potenziale des digitalen Arbeitsplatzes noch besser aufzeigen und sie bei der Einführung nachhaltiger Unternehmens- und Kollaborationslösungen optimal unterstützen."

Dr. Michael Pachlatko, Geschäftsführer von Smartpoint ergänzt: "Für uns ist der Zusammenschluss mit Bechtle ein entscheidender Schritt für die weitere Entwicklung von Smartpoint. Unsere Kunden profitieren vor allem von den deutlich gestiegenen Gestaltungsmöglichkeiten, die uns innerhalb der Bechtle-Gruppe zur Verfügung stehen. Wir freuen uns sehr, unsere Kompetenzen und Erfahrungen in die Bechtle-Gruppe einzubringen - und auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft." (KEW)

