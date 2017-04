Citrix hat seinen Partner Bechtle AG mit insgesamt acht Awards in der DACH-Region ausgezeichnet. Der Hersteller verlieh die Preise in den vergangenen Wochen bei Veranstaltungen in Hanau, Wien, Baden und Lausanne. Neben den Auszeichnungen für die dynamische Geschäftsentwicklung mit Citrix-Lösungen gingen gleich vier persönliche Awards an Mitarbeiter der Bechtle-Gruppe.

Die Partner Accelerator Events im März entwickelten sich für Bechtle zu einer regelrechten Award-Serie. Nachdem Bechtle in Deutschland für die beste Performance aller Partner im Bereich Networking sowie für die Zuwächse im Lösungsgeschäft geehrt wurde, folgten auch in Österreich und der Schweiz Awards für die Geschäftsentwicklung des Systemhauses. So erhielt Bechtle Steffen Schweiz den Preis Most Influencing CSA Partner Switzerland, New Business Creation.

"Er ist eine Bestätigung unserer Citrix Kompetenzen, die wir nicht nur in bestehende Citrix Umgebungen, sondern auch in zahlreiche neue Projekte einfließen lassen konnten", erklärt dazu Mauro Di Vincenzo, als Leiter Team Workspace bei Bechtle Steffen Schweiz.

Für ihr Know-how und die Umsetzungsstärke in Projekten wurden außerdem vier Mitarbeiter der Bechtle-Gruppe individuell von Citrix geehrt: Michael Schowald aus dem Bechtle IT-Systemhaus Österreich sicherte sich die Auszeichnung Partner Sales Manager of the Year Austria, sein Kollege Alexander Dietrich den Award des System Engineer of the Year. Eckart Gutzeit und Christophe Beaugrand überzeugten als beste "System Engineers" in der Schweiz.

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Performance in der DACH-Region. Umfassende Zertifizierungen sowie das hohe Engagement der Kollegen sind die Grundlage, um auch in Zukunft erstklassige Lösungen rund um Workplace, Netzwerk und Mobility mit Citrix Technologien realisieren zu können", sagt Roland König, Geschäftsführer Bechtle IT-Systemhaus München/Regensburg und Leiter des Geschäftsfelds Virtualisierung bei Bechtle. (KEW)