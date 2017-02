Die Digitale Transformation ist nicht nur Herausforderung und Chance, sondern auch ein ausgesprochen vielschichtiger Prozess. Dieser Vielseitigkeit tragen IDG und Dimension Data mit dem Digital Leader Award und seinen sechs Kategorien Rechnung. Seit dem 15. November 2016 können sich all diejenigen bewerben, die in ihren Unternehmen und dessen Fachbereichen wegweisende Digitalisierungsinitiativen umgesetzt haben. Dabei ist es egal, ob Sie Anwender oder Hersteller sind: Wenn es um das digitale Mindset und Leadership Skills in Zeiten der Digitalen Transformation geht, werden alle Unternehmen zu "Anwendern". Deswegen steht der Digital Leader Award allen offen, die ihre Unternehmen auf den verschiedensten Ebenen transformiert haben.

Die Kategorien

Die bereits erwähnten sechs Kategorien des Wettbewerbs um den Digital Leader Award decken von einer neuen unternehmensweiten Digital-Strategie, digitalen Ergänzungen zu bestehenden Produkten und Services, der Erschließung vollkommen neuer Märkte, smarten Collaborations-Lösungen, digitalem Talentmanagement bis hin zu Smart-City- bzw. eGovernement-Lösungen die unterschiedlichsten Spielarten der Digitalen Transformation ab.

Create Impact

In der Kategorie „Create Impact“ werden ganzheitliche, unternehmensweite Digitalisierung-Strategien prämiert. Diese ganzheitlichen strategischen Initiativen generieren in bestehenden Märkten neue Erlösquellen oder erschließen dort neue Kundengruppen. Dabei werden durch die Preisträger auf dem Weg zu einer funktionierenden digitalen Geschäftsstrategie sowohl bestehende Kunden- oder Prozessarchitekturen optimiert, als auch die Struktur der Unternehmensorganisation transformiert. Shape Experience

Die Preisträger der Kategorie „Shape Experience“ erreichen durch die digitale Weiterentwicklung ihrer bestehenden Produkte und Dienstleistungen neue oder verbesserte Kundenerfahrungen und damit einen substanziellen Beitrag für den Geschäftserfolg ihres Unternehmens. Dabei werden vor allem Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Produkte und Dienstleistungen im Zuge der Digitalen Transformation zu „Smart Products“ oder „Smart Services“ weiterentwickeln und damit ihre klassische Wertschöpfung durch digitale Komponenten erweitern. Invent Markets

Die Preisträger in der Kategorie „Invent Markets“ haben nicht nur bestehende Produkte oder Dienstleistungen weiterentwickelt, sondern für ihre Unternehmen durch die Digitalisierung vollkommen neue Märkte erschlossen und damit neue Wachstumschancen generiert. Dabei haben die Preisträger im Sinne der Digitalen Transformation Schritte unternommen, um disruptiv bestehende Prozesse und Silos durch neue, digitale Prozesse zu ersetzen und mit Blick auf den Kundennutzen neu und innovativ zu denken. Empower People

Die Preisträger der Kategorie “Empower People” haben mit Hilfe digitaler Technologien und Prozesse die Personalentwicklung verbessert und die Felder der Rekrutierung, Mitarbeiterbindung, des internen Wissensmanagements sowie der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter transformiert. Die Maßnahmen haben so die Attraktivität des Arbeitgebers erhöht oder die Qualität der Arbeitsergebnisse verbessert. Spark Collaboration

Die Preisträger der Kategorie “Spark Collaboration” haben im Unternehmen die Zusammenarbeit der Mitarbeiter mit digitalen Hilfsmitteln revolutioniert. Das kann die Organisation der Arbeit betreffen, die Kommunikation von Mitarbeitern und Abteilungen oder auch die Einbindung externer Ressourcen oder Unternehmensniederlassungen. So schaffen es die Unternehmen, sich von Wettbewerbern abzuheben und eine digitale „Working Culture“ zu etablieren und die bestehende Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Digitize Society

Die Preisträger der Kategorie Digitize Society“ haben mit Ihren Projekten gesellschaftliche Probleme adressiert und mit Hilfe digitaler Technologien zum Wohl der Allgemeinheit gewirkt. So haben sie beispielsweise Verwaltungsprozesse in Behörden und Institutionen mit digitalen Lösungen vereinfacht oder im öffentlichen Raum digitale Smart-City-, Verkehrssteuerungs- oder Energiekonzepte realisiert. Auch wissenschaftliche Institutionen, die durch smarten Einsatz digitaler Technologien signifikante Mehrwerte für die Gesellschaft erreichen konnten, zählen zu den möglichen Preisträgern. Für die Beurteilung steht die Intelligenz der Lösungen und der gesellschaftliche Nutzen der eingesetzten Produkte, Lösungen und Dienstleistungen im Mittelpunkt.

Die Jury und Kriterien

Wer am Ende auf der großen Award-Gala einen der Preise gewinnt, entscheidet eine unabhängige Expertenjury:

Anke Anderie (General Manager Human Resources & Workplaces, Dimension Data Germany)

Dr. Roger Kehl (Global CIO & Member of the Executive Committee, Festo AG & Co.KG)

Stefanie Kemp (IT Governance, RWE IT GmbH)

Haral Schirmer (Manager Digital Transformation & Change, Continental AG)

Prof. Dr. Christian Schlereth (Lehrstuhlinhaber, WHU - Otto Beisheim School of Management)

Heinrich Vaske (Chefredakteur der COMPUTERWOCHE)

Digital Leader Award Winners Club (stimmt mit einer gemeinsamen Stimme ab)

weitere Juroren geben wir in Kürze bekannt

Anke Anderie

Anke Anderie ist seit 2014 General Manager Human Resources & Workplaces und Mitglied der Geschäftsleitung bei Dimension Data in Deutschland und verantwortet dabei unter anderem das Personal- und Workplace-Management. Darüber hinaus treibt sie maßgeblich die Themen Wissensmanagement und lernende Organisation voran. Vor ihrem Wechsel zu Dimension Data war Anderie bereits in verantwortlichen HR-Positionen in Medien- und Consumer Goods-Unternehmen tätig und studierte Medienmarketing sowie internationales Personalmanagement. Dr. Roger Kehl

Seit Anfang 2014 ist Dr. Roger Kehl Global CIO und Member of the Executive Committee der Festo AG & Co.KG. Zuvor hatte Kehl Positionen bei renommierten Beratungsunternehmen inne. Zuletzt war er Mitglied des deutschen Management Board von Atos IT Solutions and Services, zuvor Mitglied der Geschäftsleitung des Bereiches Siemens IT Solutions & Services. Erfahrungen im produzierenden Gewerbe sammelte Kehl bei unterschiedlichen Arbeitgebern, so als Global Head Automotive Industry bei Siemens (SIS). In seiner gegenwärtigen Rolle als Global CIO der Festo verantwortet Roger Kehl die Transformation der Festo-IT hin zu einer innovativen und agilen Organisation mit signifikantem Wertbeitrag für das gesamte Unternehmen. Für seine strategische Arbeit entlang der Fokusthemen Digitalisierung, Industrie 4.0 und Internet of Things wurde er von COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin mit dem Award „CIO des Jahres 2016“ in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Stefanie Kemp

Stefanie Kemp wurde 1963 in Düsseldorf geboren und begann ihre berufliche Laufbahn in der Healthcare-Industrie. Vor rund 28 Jahren startete sie in der Informations-Technologie. Nach über 10 Jahren auf der Lieferantenseite zog sie 2002 auf die Anwenderseite. Dort arbeitete sie für Unternehmen wie die HypoVereinsbank oder Thomas Cook. 2006 wurde sie Group Chief Information Officer der Vorwerk Gruppe. Diese Erfahrung über Funktionen, Branchen und Unternehmen liefert eine gute Grundlage, um eine zukunftsorientierte IT-Organisation, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte zu definieren. 2011 war Stefanie Kemp Preisträgerin des „Global Exchange Award“ und „CIO des Jahres“. Aktuell ist sie Mitglied des Beirates der Digitalen Wirtschaft NRW des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen. Frau Kemp wechselte 2013 zu RWE und verantwortet das Group CIO Office. Zusätzlich ist sie im Führungsteam der Initiative Innovation@RWE und leitet den Leuchtturm „Disruptive Digitization“. Harald Schirmer

Harald Schirmer, seit 1989 im Continental Konzern, ist verantwortlich für die Digitale Transformation und Change in der Konzernpersonalfunktion. Als „Cross-mover“ war er in der Entwicklung, Qualität, Projektmanagment, in IT und ist seit 2011 im Personalbereich tätig. Seine Passion ist nachhaltige Organisationsentwicklung mit modernen Beteiligungsformaten auf Augenhöhe. Als Botschafter, Speaker aber vor Allem als Vorbild vertritt er neue Change Ansätze, ein modernes, netzwerkbasiertes und interkulturelles Führungsverständnis für das digitale Zeitalter. Für seine disruptiven Ansätze und den täglichen #MutAnfall wird er als „trusted irritator“ und pragmatischer Visionär bezeichnet und erhielt dafür den „Leader in the digital Age“ Preis. Transparenz, Diversität, Beteiligung, neue Lernformen und Kulturentwicklung sind Ihm sehr wichtig. Prof. Dr. Christian Schlereth

Seit Oktober 2014 ist Christian Schlereth Inhaber des Lehrstuhls für Digitales Marketing an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Seine Forschung adressiert praxisrelevante Fragen zur Preisgestaltung, besonders von digitalen Diensten. Zudem beschäftigt er sich mit der mikroökonomischen Funktionsweise von digitalen Geschäftsmodellen und den Herausforderungen im Zuge der digitalen Transformation. Schlereths Forschung wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: u.a. mit dem Schmalenbachpreis, dem Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award, dem IJRM Best-Paper Award im Special Issue für Marketing und Innovation sowie dem Förderpreis der Horizont-Stiftung. Seine Forschung adressiert praxisrelevante Fragen zur Preisgestaltung, besonders von digitalen Diensten (z.B. Cloud-Computing, Freemium Geschäftsmodelle). Zudem beschäftigt er sich mit der mikroökonomischen Funktionsweise von Geschäftsmodellen digitaler Dienste sowie mit der Messung von Kundenpräferenzen und Zahlungsbereitschaften (z.B. mittels Discrete Choice Experimenten). Die von ihm entwickelte online-basierte Umfragesoftware DISE wurde mittlerweile in über 100 Studien von Universitäten und Unternehmen in ganz Europa eingesetzt. Seine Forschung wurde mehrfach ausgezeichnet: mit dem IJRM Best-Paper im Special Issue für Marketing und Innovation, dem Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award, dem Schmalenbach Preis 2011, dem Förderpreis der Horizont-Stiftung. Die Arbeiten von Christian Schlereth wurden u.a. im International Journal of Research in Marketing, Journal of Service Research, European Journal of Operational Research, Marketing Letters, International Journal of Electronic Commerce, Wirtschaftsinformatik, Business & Information Systems Engineering, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), und verschiedenen Proceedings (z.B. ICIS, ECIS, ICMC, EMAC, ANZMAC) veröffentlicht. Heinrich Vaske

Heinrich Vaske ist seit 2001 Chefredakteur der COMPUTERWOCHE, wo er auch seine berufliche Karriere startete. Vaske begann als Redakteur für Softwarethemen, wurde dann Reporter und stellvertretender Chefredakteur, um schließlich die Chefredaktion zu übernehmen. Nach dem Abitur schloss Vaske sein Studium der Fächer Geschichte, Deutsch und Politikwissenschaften ab und schrieb nebenher freiberuflich für diverse Lokalzeitungen. Die technischen Grundlagen für die angestrebte Karriere als Fachredakteur mit dem Schwerpunkt Business-IT holte er sich in der Siemens Schule für Kommunikations- und Informationswissenschaften in Münster, wo er sich nach dem Studium zum Programmierer ausbilden ließ. Dr. Carlo Velten

Dr. Carlo Velten ist CEO des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG. Seit über 15 Jahren berät Carlo Velten als IT-Analyst namhafte Technologieunternehmen in Marketing- und Strategiefragen. Seine Schwerpunktthemen sind Cloud Strategy & Economics, Data Center Innovation und Digital Business Transformation. Zuvor leitete er 8 Jahre lang gemeinsam mit Steve Janata bei der Experton Group die „Cloud Computing & Innovation Practice“ und war Initiator des „Cloud Vendor Benchmark“. Davor war Carlo Velten verantwortlicher Senior Analyst bei der TechConsult und dort für die Themen Open Source und Web Computing verantwortlich. Dr. Carlo Velten war Jurymitglied bei den „Best-in-Cloud-Awards“ und engagiert sich im Branchenverband BITKOM. Als Business Angel unterstützt er junge Startups und ist politisch als Vorstand des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung aktiv. Digital Leader Award Winners Club

Im Winners Club engagieren sich die bisherigen Sieger des Digital Leader Award weiter für die Digital-Leader-Initiative und bewerten mit einer Sammel-Stimme die eingereichten Projekte gemeinsam mit der Jury.

Unsere Juroren bewertet die Einreichungen neutral entlang der folgenden vier Bewertungskriterien:

Technologie

Technologie ist eine wesentliche Säule der Digitalen Transformation. Deswegen werden von der Jury für die Bewertung der eingereichten Projekte vor allem diese Kernfragen herangezogen: Werden zukunftsweisende digitale Technologien wie z.B. Sensoren, Cloud Services, Analytics, Mobile Devices, digitale mobile Agenten, Drohnen o.ä. eingesetzt, die in übergeordnete Strategien eingebunden sind und messbare Erfolge generieren? Kommen bestimmte Technologien und Plattformen oder auch eine besondere Kombination verschiedener Technologiebausteine und Services (Algorithmen, Hightech-Stoffe mit Sensoren für intelligente Arbeitskleidung im Wartungsbereich, Security-Algorithmen etc.) zum Einsatz, die das Unternehmen schneller und wendiger gemacht oder für neue Sicherheits-Levels gesorgt haben? Ist durch die Integration unterschiedlicher neuer Technologien und Services (hybride Clouds, APIs, CRM mit Geo- und Social-Daten etc.) die IT agiler/flexibler geworden? Lässt sie sich mit geringem bürokratischen Aufwand und weniger Reglementierung implementieren und nutzen. Agilität

Wichtige Grundlage zur Bewertung von Projekten ist der Nachweis, dass diese die "Time to Market" für neue Produkte und Dienste verkürzen, Prozesse verschlanken, Business- und Preismodelle verbessern sowie die Reaktion gegenüber Kunden beschleunigen. Bewertet wird deswegen, inwieweit beispielsweise folgende Methoden und Modelle zum Tragen kommen: Agile Produktentwicklung und Testing, Crowdsourcing, schnellere Bereitstellung von IT, neue Formen des Pricing (Realtime, individualisiert), nutzungsabhängige Bezahlung, Self-Service und personalisierte Services, bessere Produkt-/Serviceintegration etwa über mobile Apps bzw. integrierte Webdienste. Leadership & Innovationskultur

Ein zentrales Kriterium für den Digital Leader Award ist, ob eine Innovationskultur über alle Unternehmensbereiche hinweg gefördert wird. Digital Leadership schlägt sich etwa im Verhalten der Mitarbeiter, in der Unternehmenskultur, aber auch im öffentlichen Auftreten von Mitarbeitern und Managern nieder. Eine Innovationskultur im Sinne eines "Digital Mindset" oder einer "Digital-First-Denkweise" ist für den Aufbruch in die digitale Zukunft entscheidend. Hier kommt es darauf an, ob das Unternehmen seinen Mitarbeitern "Entrepreneurial Spirit" einhauchen kann, ob es erlaubt Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Dabei dürfen sich die kreativen Inseln nicht zu weit vom restlichen Unternehmen entfernen, sondern müssen dieses mit den digitalen Innovationen "infizieren". Führungsverantwortlichkeiten und -rollen (etwa der Chief Digital Officer) sorgen dafür, dass die nötigen Leadership-Skills vorhanden sind und ein Entrepreneur-Geist entsteht. Wichtig ist auch ein aktives Talent-Management zur Stärkung der "Digital Skills", z.B. über spezielle Ausbildungsprogramme, Digital Bootcamps, Mentoring oder den Aufbau von Digital Think Tanks, "Digital Boards" mit externen Sparringspartnern oder architektonische Maßnahmen zur Optimierung der digitalen Arbeitsweise. Ebenfalls von Bedeutung ist die Frage, ob digitale Skills bzw. ein digitales Mindset in den Anforderungen an Neueinstellungen berücksichtigt werden. Customer Value

Viele Investitionen in die Digitale Transformation sind langfristig. Bei einer wirtschaftlichen Bewertung geht es daher nicht vorrangig um kurzfristig mögliche Rendite-/Umsatzsteigerungen, sondern um die längerfristige Erschließung neuer Wachstumspotenziale. Sie lassen sich realisieren aus einem erhöhten Produkt- oder Service-Nutzen, steigenden Conversion Rates, geringerer Total Cost of Ownership sowie steigender Kunden- und Umsatzzahlen. Diese Potenziale können in Form von Prognosen oder Businessplänen dargestellt werden und gehen ebenfalls als wichtiger Punkt in die Gesamtbewertung ein.

Wichtigste Fragen

Um die wichtigsten Fragen rund um den Digital Leader Award zu beantworten, haben wir bereits ein ausführliches FAQ für Interessenten am Wettbewerb zusammengestellt. Haben Sie darüber hinaus Fragen zum Wettbewerb oder sind sich unsicher, welche Kategorie am besten zu Ihrem Projekt passt? Kontaktieren Sie die Projektleiterin Agnes Fröschl unter der +49 89 36086 520 oder per E-Mail an afroeschl@digtial-leader-award.de.