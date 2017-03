Die Bintec Elmeg GmbH, Tochter der Teldat Group, zeichnete ihren langjährigen Kooperationspartner Deutsche Telekom AG auf der diesjährigen CeBIT aus. Von April 2015 bis Januar 2017 wurden bereits mehr als hunderttausend Digitalisierungsboxen Standard, Smart und Premium des Nürnberger Netzwerkspezialisten über den Vertriebskanal im Geschäftskundenbereich KMU verkauft.

Die leistungsfähigen Digitalisierungsboxen mit den dazugehörigen Sprach-Datentarifen für Geschäftskunden wurden exklusiv erstmals auf der CeBIT 2015 von der Telekom präsentiert und seitdem aktiv verkauft. Bintec Elmeg lieferte die speziellen All-IP Gateways, die Telekom schnürte die passenden Tarife zum "Digitalisierungs-Pakete IP".

So konnten die Geschäftskunden in KMUs von einer zukunftssicheren Kommunikationslösung profitieren. Dies dank der "geballten Erfahrung beider Unternehmen, mit einem Höchstmaß an Leistung und voll unterstützter IP-Technologie über das Netz der Telekom", teilte Bintec Elmeg mit.

Alexander Lopez, CEO der Bintec Elmeg, erklärt: "Wir sind stolz, dass wir Dank der Telekom Deutschland die All-IP-Lösung Digitalisierungsbox zielgruppengerecht im Markt positionieren konnten und somit im Januar 2017 die 100.000er Marke geknackt haben. Aufgrund des sehr positiven Entwicklungsverlaufs streben wir das gemeinsame Ziel der 200.000er Marke zum Jahresende an. Wir bedanken uns bei Herrn Spreitzer für die erfolgreiche Zusammenarbeit!" (KEW)