Der rumänische Security-Spezialist und Antivirus-Anbieter Bitdefender hat sein Partnerprogramm aktualisiert. Im Partner Advantage Network von Bitdefender registrierte Fachhändler sollen "ab sofort eine Händlerspanne nach einem deutlich verbesserten Schema erhalten", teilte das Unternehmen mit. Unter anderem habe man die Deal-Registrierung verbessert. Partner können damit laut Bitdefender "je nach Status eine bis zu Doppelte Marge im Vergleich zum bisherigen Programm erhalten".

Nach Angaben des Anbieters hat sich die Anzahl der Mitglieder im Partner-Network-Programm in den vergangenen beiden Jahren mehr als verdoppelt. "Unsere sehr erfahrenen Partner bilden gemeinsam mit dem neuen Programm einen starken Verbund mit erheblichen Vorteilen für beide Seiten", begründet Raluca Cosciug, Worldwide Partner Program Manager bei Bitdefender, die Veränderungen. Erfolge würden sich nur dann einstellen, wenn Ergebnisse direkt und großzügig belohnt werden.

"Wir verdanken unser schnelles Wachstum auch unseren Partnern. Durch die Verbesserungen der Programme für Deal Registration und New Opportunities wollen wir die Beziehungen zu unseren Partnern weiter stärken und ihnen dabei helfen, in einem anspruchsvollen Markt noch wettbewerbsfähiger zu werden", so Cosciug.