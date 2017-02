Wie die Netgear, Inc. weiter bekanntgibt, verfügt Björn Parnitzke als neuer Marketing Specialist Central Europe über langjährige Erfahrung aus Marketing und Vertrieb. Bei Netgear verantwortet Parnitzke die Marketing-Bereiche Online, Retail, POS sowie Messen für den Bereich Consumer Electronics in DACH. Dort ist er für alle relevanten Marketing-Aktionen in den Bereich, Produktkommunikation und PR zuständig.

Zu seinen zentralen Aufgaben zählen zudem Entwicklung und Umsetzung der Marketingstrategie, die Steuerung externer Dienstleister sowie die Steigerung der Markenbekanntheit im Bereich. Er übernimmt die Aufgaben von Danny Ullrich, der sich stärker auf europaweite Tätigkeiten beim Unternehmen konzentriert.

Björn Parnitzke war zuvor Marketing-Verantwortlicher DACH für Onkyo bei der Pioneer & Onkyo Europe GmbH in München. Davor war er im Produktmanagement und Marketing für die Virtual Solution AG tätig. Während und nach seinem Studium war er außerdem in verschiedene Marketing-Projekte tätig. Parnitzke hält einen BA für Business Administration.

"Netgear steht für spannende und zukunftsfähige Produkte, gerade im CE-Bereich", sagt Björn Parnitzke. "Ich freue mich sehr darauf, innovative Produkte wie die Arlo Kameras oder das WLAN-System Orbi zu vermarkten. Insbesondere die Vision von Netgear, mit seinen Arlo Produkten führender Hersteller im Bereich der IP-Kameras zu werden, finde ich faszinierend."

"Wir freuen uns sehr, Björn Parnitzke an Bord zu haben", sagt Danny Ullrich, Senior Marketing Manager bei Netgear. "Dank seiner weitreichenden Expertise ist er eine große Bereicherung für Netgear, und wir werden von seinem Erfahrungsschatz stark profitieren." (KEW)