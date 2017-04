2008 erblickte mit dem Paper von Satoshi Nakamoto ein Idee das Licht der Welt, wie sich Daten dezentral speichern und Transaktionen ohne die Beteiligung einer "third party" fälschungssicher durchführen lassen. Der erste Anwendungsfall dieses neuen Ansatzes war die Kryptowährung Bitcoin.

Der Einsatz von Blockchain-Technologie ist aber nicht auf Buchhaltung/Transaktionsmanagement für virtuelle Währungen beschränkt. Daher wird seit einigen Jahren und mit steigender Intensität an weiteren Anwendungsfällen geforscht.

Gleichzeitig steckt die Technologie selbst noch in den Kinderschuhen. Hürden stellen aktuell zum Beispiel die Skalierbarkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit dar. Die Forschung auf dem Gebiet ist extrem heterogen. Die Domäne wird nicht allein von Informatikern besetzt, sondern es sind außerdem Ökonomen, Juristen oder auch Sozialwissenschaftler involviert. Denn neben rein technischen Fragestellungen gilt es zuklären, welchen Impact die Blockchain-Technologie auf die unterschiedlichsten wirtschaftlichen Bereiche haben kann bzw. sollte.

