Am geschichtsträchtigen 17. Juni 2017 lädt die Bluechip Computer AG anlässlich ihres 25-jährigen Firmenjubiläums zum "Tag der offenen Tür" auf das Firmengelände nach Meuselwitz an die sächsische Landesgrenze ein. An diesem Tag sollen die Meilensteine der Unternehmensgeschichte aufgezeigt aber auch kräftig gefeiert werden.

In Werksführungen erhalten die Besucher die Möglichkeit hinter die Kulissen zu schauen und sich einen Überblick über das Leistungsspektrum des Unternehmens zu verschaffen. Auch mit dem Rahmenprogramm verspricht Bluechip einen erlebnisreichen Tag mit vielen Highlights.

Bereits am Vortag lädt Bluechip langjährige Wegbegleiter und Partnerunternehmen zu einem Firmen-Fußballturnier in die Bluechip-Arena an der Bergsiedlung ein. Am Jubiläumstag zeigen unter anderem die Geschwister Weisheit, Europas größte Hochseiltruppe, ihr meisterliches Können. Weitere hochkarätige Gäste und spannende Podiumsdiskussionen zu aktuellen IT-Themen sind ebenfalls versprochen.

"Bluechip erzielt heute einen Umsatz von zirka 160 Millionen Euro und beschäftigt aktuell 314 Mitarbeiter. Eine Entwicklung auf die wir sehr stolz sind. Dies wollen wir mit unseren Mitarbeitern und allen, die sich für unser Unternehmen interessieren, gebührend feiern", erklärt Bluechip Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Hubert Wolf.

Mehr Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten und die Anmeldung dazu finden Interessierte im Veranstaltungskalender auf der Bluechip-Homepage. (KEW)