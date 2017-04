Was sind die Trends und neuen Möglichkeiten im Bereich Unified Communications, Team Collaboration und Contact Center? Diese Frage will Broadsoft auf der Connect 2017 in Berlin beantworten. Die Veranstaltung will die Tür in eine neue Ära der UC-, Kollaboration- und Contact Center-Lösungen aufstoßen.

Dabei sollen neben den neuen Lösungen des Cloud-Telefonie-Anbieters aus Maryland auch weitere Werkzeuge präsentiert werden, die für bessere Rendite und einen Vorsprung im Wettbewerb sorgen sollen. Der Markt verändere sich gerade in diesen Segmenten ständig, teilt Broadsoft weiter mit. Das Unternehmen gibt ein deutsches Büro in Köln an.

Broadsoft verspricht Antworten von hochkarätigen sowie reichlich Möglichkeiten sich über die zukunftsweisenden Lösungen des Unternehmens auszutauschen. Zudem stehen exklusive Einblicke in Neuentwicklungen und bevorstehende Produktupdates auf dem Programm.

Die Connect 2017 findet am 26 April 2017 im Berliner Regent Hotel statt. Anmelden und Frühstück gibt es bereits ab 8:00 Uhr, geplantes Ende der Tagung ist um 17:30 Uhr. Alles weitere, wie detaillierte Agenda, Anmeldung und mehr, findet sich unter diesem Link. Die Teilnahme ist kostenlos. (KEW)

Lesetipp: Ade ISDN, Hallo UC! Ein Markt lockt den IT-Channel