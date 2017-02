Die Wachstumsgeschichte des einstigen Startups als Handelshaus ist beeindruckt. Mit Geschwindigkeit, Kundennähe, Innovation und Agilität begleitet die Cancom SE ihre Kunden mit einem ganzheitlichen Portfolio in die Digitale Transformation. Das Angebot reicht vom Datacenter oder Workplace of the Future, über Cloud Computing, Security und Big Data Analytics bis hin zu Full Managed Services. Ergänzt durch die Cancom Business Cloud steht ein End-To-End Portfolio für hybride, internationale oder deutsche Cloud-Architekturen bereit.

Durch jahrzehntelang gewachsene und zuverlässige Partnerschaften mit Top-Herstellern sowie dedizierten Spezialisten, sei das Unternehmen national und international gut aufgestellt, erklären die Münchener.

"Wir haben alle Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Weichen gestellt und arbeiten auch weiterhin eng zusammen, um unserem Anspruch gerecht zu werden, führender Digitalisierungs-Partner der IT-Systemhaus-Szene zu sein", sagt Vorstand Klaus Weinmann.

"Das Jubiläum ist für uns gleichzusetzen mit vergangenen Erfolgen und Erfahrungen aus vielen Jahren, aber auch Auftakt für Neues, Inspiration und nachhaltige Eindrücke. Unsere Leitgedanken zum Jubiläum sind daher Innovation, Inspiration, Experience. Kurz: Insperience", ergänzt Weinmann.

Analystenhäuser bestätigen den Erfolg

Zahlreiche Auszeichnungen und Preise von namhaften Marktforschungsinstituten und Analystenhäusern, wie zum Beispiel der wiederholte Award von Canalys als Cloud Managed Service Provider des Jahres oder die mehrfache Auszeichnung durch Experton als Cloud Leader in Deutschland, bestätigen den Erfolg des Systemhauses.

"Wir wissen um die speziellen IT-Bedürfnisse von Unternehmen - und das seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der Kreis der Unternehmen, die beim Thema Digitalisierung und der oftmals damit einhergehenden IT-Neuausrichtung auf unser umfassendes Cloud-Portfolio setzen, wächst ständig", sagt Cancom Vorstand Rudolf Hotter.

Großevent zum Jubiläum

Höhepunkt der Festlichkeiten ist die bisher größte Veranstaltung der Unternehmensgeschichte, die unter dem Namen "Insperience Expo & Conference - Business- & IT-Plattform für die digitale Zukunft" im Münchner Zenith am 12. Mai 2017 stattfindet. Auf knapp 15.000 qm besteht für IT- und Businessentscheider aller Branchen die Möglichkeit, sich zu allen Themen rund um die Digitale Transformation umfassend, lebendig, unterhaltsam und interaktiv zu informieren.

Die Expo bietet Messestände zu Lösungen von Cancom und namhaften IT-Herstellern. Spannende Keynotes und Breakout Sessions mit hochkarätigen Rednern und Managern, eine Digital Lifestyle Area, und weitere Angebote zur Unterhaltung und Interaktion.

Im Fokus stehen unter anderem 22 Themenwelten der Digitalisierung, unter anderem IT as a Service (ITaaS), Hybrid und Multi Cloud-Plattformen, Arbeitsplätze der Zukunft, Big Data & Analytics, KI, Internet of Things, Industrie 4.0 sowie IT-Security.

"Es geht uns darum, mit unserem praxisnahen und vielseitigen Angebot Innovation, Inspiration, Erfahrung und Erlebnis, also Experience, auf einzigartige Weise für alle unsere Kunden und IT-Interessierten zu verbinden", so Vorstand Rudolf Hotter.

Mehr Informationen zur kostenlosen Veranstaltung, zu der eine große Anzahl von Gästen erwartet wird, finden Interessierte hier. (KEW)