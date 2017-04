Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Rund 100 Azubis von Fujitsu-Partnern kamen jeweils zu jedem der insgesamt drei Fujitsu Channel-Azubi-Tagen 2017 nach Augsburg. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

ChannelPartner-Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck stellte in seinem Vortrag die Digitalisierungstrends in der Channel-Presse vor. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Nicole Krebs, Senior Business Development Manager Channel Deutschland bei Fujitsu, erklärt die Quizregeln. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Beim anspruchsvollen Vortrag von Thorsten Höhnke, dem Chefstrategen in Sachen Cyber Security bei Fujitsu Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Die vier Quiz-Kandidaten, ganz rechts: Der Schiedsrichter Luca Moormann, Business Developer bei Fujitsu. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Paul Flemming, Leiter Vertriebscenter Südost und Katrin Praßler, Regional Sales Manager (beide Fujitsu) verabschieden die Azubis der Channelpartner von Fujitsu.

Sie hat bereits eine schöne Tradition bei Fujitsu - die alljährlich stattfindende eintägige Informationsveranstaltung für die Auszubildenden der Reseller und Distributoren - der Channel-Azubi-Tag. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Vertriebspartner führt der Hersteller diese Veranstaltung bis zu vier Mal pro Jahr durch. Bei dem Fujitsu Channel-Azubi-Tag am 15. März 2017 war ChannelPartner vor Ort live dabei.

Den Vormittag gestaltete Fujitsu für die über 100 nach Augsburg angereisten Azubis als Aktivschulung. An die Werksführung schlossen sich eine Besichtigung des Executive Customer Center (ECC) und ein kräftiges Mittagessen für die jungen Leute an, denn anschließend war deren Grips gefragt.

Lesetipp: Bericht vom Fujitsu Forum 2016

Zum einen waren ihre Kenntnisse beim anspruchsvollen Vortrag von Thorsten Höhnke, dem Chefstrategen in Sachen Cyber Security bei Fujitsu, gefragt; zum anderen mussten sie zum Schluss der Veranstaltung auch noch einige Fragen beantworten, um das begehrte Fujitsu-Zertifikat zu erhalten.

Diese Fragerunde gestaltete Fujitsu in einem für die Azubis sehr attraktiven Format - nämlich in einer abgewandelten "Wer wird Milionär"-Variante. Das kam bei den Auszubildenden super an, so dass wirklich alle mitgemacht haben.

ChannelPartner war in diesen Channel-Azubi-Day bei Fujitsu ebenfalls involviert. Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck stellte in seinem Vortrag die Digitalisierungstrends in der Channel-Presse vor.

Den erfolgreichen Azubi-Tag für Channelpartner möchte Fujitsu auch 2018 fortsetzen.