Von 09:00 bis 9:30 Uhr können Sie auf unserer Website den Vortrag des "born in the cloud"-Dienstleisters aConTech Enterprise IT-Solutions GmbH aus Fürth live mitverfolgen. Der Gründer der "Everything as Service IT"-Company Stefan Zenkel schildert den Besuchern des dritten des "Channel meets Cloud"-Kongresses am 16. Februar, wie er sein Unternehmen komplett auf das Cloud-Business und das XaaS-Geschäftsmodell hin getrimmt hat.

Der IT-Markt ändert sich derzeit dramatisch: klassische Anbieter verschwinden, neue Geschäftsmodelle entstehen. In der Keynote des "Channel meets Cloud"-Kongresses erfahren die Teilnehmer, welche konkreten Maßnahmen sie nun selbst einleiten müssen, um ihre Systemhäuser erfolgreich zu transformieren - hin zu "Managed Service Providern" und "Trusted Advisors". Seien Sie live dabei!