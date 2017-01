Die Api Computerhandels GmbH aus Aachen hat Christian Peters zum neuen Vertriebsleiter VAD berufen. Peters verantwortet in diesem Bereich die Kompetenzteams und die Fokus Sales für VAR und Systemhäuser. Anknüpfend an die Erfolge des vergangenen Jahres soll der Geschäftsbereich VAD weiter ausgebaut und das Portfolio ergänzt werden.

Christian Peters war von 1999 bis 2005 als Teamleiter Vertrieb bei Api. Nach einem Abstecher in die Elektronikbranche zu Zimmermann kehrte der Groß- und Einzelhandelskaufmann in die ITK zurück und heuerte 2009 als Senior Teamleiter wieder bei der Api an. Peters ist seit Mai 2011 als Vertriebsleiter beim Aachener Distributor beschäftigt.

Frank Fritsche, Gesamtvertriebsleiter bei Api, ist sicher, dass diese personelle Entscheidung genau richtig ist: "Christian Peters war von Anfang an eng in das Thema involviert und weiß genau, worauf es ankommt. Mit ihm als Vertriebsleiter VAD werden wir den Bereich, in dem bereits jetzt sechs dedizierte Business Development Manager und zwei Support Engineer arbeiten, weiter ausbauen und in der Zukunft auch personell noch verstärken. Der Bereich VAD wird außerdem ein wichtiger Baustein unseres diesjährigen CeBIT-Auftritts sein."

Auch Christian Peters freut sich auf seine neue Aufgabe: "Api bietet alle Voraussetzungen, den eingeschlagenen Weg in der Value Added Distribution erfolgreich fortzuführen. Wir verfügen über kompetente Mitarbeiter, ein engagiertes Partnernetzwerk und das passende Portfolio, um innovative und zukunftsträchtige Lösungen anzubieten. Indem wir uns hier noch weiter verstärken, können wir unsere Partner mit unseren umfangreichen Dienstleistungen wirksam unterstützen und zeigen, dass Api die richtige Wahl für alle ist, die Mehrwerte gebündelt aus einer Hand erhalten möchten." (KEW)