Die Zahl der der deutschen Unternehmen, die Cloud-Dienste nutzen, hat im vergangenen Jahr stärker zugenommen als in den drei vorangehenden Jahren zusammen. Das ist das Ergebnis des "Cloud Monitor 2016" von KPMG und Bitkom Research. Demnach setzen heute schon 54 Prozent der Unternehmen in Deutschland Cloud Computing ein, weitere 18 Prozent planen den Einsatz oder diskutieren ihn zumindest. "Wir sprechen über ein absolutes Fokusthema", sagt Jochen Wießler, Leiter Geschäftsbereich Mittelstand und Partner Deutschland bei SAP.

Für viele Reseller bedeutet dies eine massive Veränderung ihres Geschäftsmodells. "Der Channel befindet sich momentan in einer bedeutenden Umbruchphase", sagt Petra-Maria Grohs, CSO bei ProfitBricks. Er sei aber alles andere als untätig: "On-Premise-IT-Workload wechselt zügig in die Cloud, Mietmodelle setzen sich zunehmend gegen Investitionsvorhaben durch." Laut Peter Prahl, Senior Manager Partner Development bei der Amazon Web Services Germany GmbH, gibt es aus der Reihe der Systemhäuser kaum jemanden, der nicht das Gespräch mit AWS suchen würde."Waren einige Partner in der Vergangenheit noch etwas zurückhaltend, was die Entwicklung einer Cloud-Strategie betrifft, ist heute fast ausschließlich das Gegenteil der Fall."

Cloud ist schon längere Zeit ein großes und wichtiges Thema im Channel, meint auch Ulrich Hamm, Consulting System Engineer Data Center bei Cisco Deutschland. "Da es sich aber um ein komplexes Thema handelt, das viele unterschiedliche Facetten besitzt, ist es zwar angekommen, aber hat den Channel sicher noch nicht zu 100 Prozent durchdrungen."

Auch Fujitsu verzeichnet laut Louis Dreher, Senior Director Channel Sales Germany, eine steigende Nachfrage seiner Channelpartner nach Cloud-Services: "Viele erkennen mittlerweile, dass sie ihr Geschäftsmodell umstellen müssen." Einige Partner böten bereits selbst Cloud-Lösungen an - teils aus eigenen Rechenzentren, teils aus gemieteten Ressourcen. "Es haben sich sogar ganz neue Reseller-Geschäftsmodelle entwickelt, wie insbesondere der wachsende Markt der Serviceprovider zeigt."

Bei HPE sind es vor allem viele Platinum- und Gold-Partner, die sich bereits zum Cloud Builder zertifiziert haben, weiß Channel Sales Manager Gerry Steinberger: "Sie konnten mit dieser Zusatzqualifikation signifikante Projektentwicklungen bei gemeinsamen Kunden vorantreiben." Besonders VARs und Serviceprovider investierten in Richtung Cloud, was sich auch in positiven Geschäftsergebnissen niederschlage, so Steinberger weiter. "Das sollte andere Partner motivieren, den Schritt in Richtung Cloud zu gehen."

Insbesondere die Möglichkeit, die klassische IT mit Cloud-Produkten zu kombinieren, mache das Thema für den Channel interessant, meint Plusserver-COO Thomas Noglik: "Die Kunden wünschen zwar flexible und kostengünstige Cloud-Lösungen für bestimmte Anwendungen, aber wollen einen Teil ihrer Daten lieber auf dedizierten Systemen belassen." Sicherheitsbedenken spielten hier eine große Rolle. "Mit hybriden Lösungen aus Servern und Cloud bietet der Channel den Kunden das Beste aus beiden Welten sowie eine Möglichkeit, sich langsam an das Thema Cloud heranzutasten."