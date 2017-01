In Deutschland ist der Umsatz der Computacenter plc. im Geschäftsjahr 2016 um drei Prozente gewachsen - bei konstanten Wechselkursen. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Wachstum von sieben Prozent im Service-Geschäft und dem Zuwachs um ein Prozent im Produkt-Bereich zusammen.

"Das deutsche Geschäft hat sich auch im vergangenen Jahr positiv entwickelt und lag am Ende über den Erwartungen", so Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass uns das auch 2017 wieder gelingen wird. Das Marktumfeld ist stabil und aufgrund der zunehmenden Digitalisierung investieren unsere Kunden weiterhin in IT-Infrastrukturen und neue Lösungen. Mit unseren strategischen Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz, dem Next Generation Service Desk sowie Beratungsleistungen im Cloud- und Security-Umfeld sind wir richtig aufgestellt, um Unternehmen bei der fortschreitenden Digitalisierung zu unterstützen."

Die gesamte Computacenter-Gruppe (Deutschland, Frankreich, Benelux und Großbritannien) ist 2016 um sechs Prozent gewachsen. Der Umsatz im Service-Geschäft legte dabei um fünf Prozent zu. Im Produkt-Bereich stieg der europaweite Umsatz um sieben Prozent an (ohne Berücksichtigung der Wechselkurschwankungen).

Die finalen Unternehmenszahlen wird Computacenter am 13. März 2017 veröffentlichen.