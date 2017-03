15 Jahre ist es her, seit Conrad Electronic als einer der ersten Anbieter im Technik- und Elektronik-Bereich eine Kundenkarte eingeführt hat. Vor allem mit ihrer 36-Monate-Langzeit-Garantie (auch auf Apple-Produkte) konnte die Conrad Kundenkarte seitdem auch in unabhängigen Kundenkarten-Tests von sich reden machen. Auch das lästige Suchen nach Belegen gehört mit der Conrad Kundenkarte der Vergangenheit an. Denn für Kundenkarten-Inhaber ist innerhalb von 30 Tagen die Rückgabe ohne Vorlage von Rechnung oder Kassenbon möglich

Pünktlich zum Jubiläum gibt es die kostenlose Conrad Kundenkarte inklusive aller Vorteile und Services jetzt auch als App. Karteninhaber müssen einfach die Conrad App downloaden, die Kundenkarte scannen, das Smartphone beim Filialeinkauf an der Kasse vorzeigen und jederzeit alle Karten-Vorteile nutzen.

Angebote und Aktionen für das Jubiläumsjahr

Beantragt werden kann auch eine Kundenkarte mit Zahlungsfunktion, die es Kunden ermöglicht, bei Conrad jederzeit innerhalb ihres persönlichen Kreditlimits einzukaufen. Die Abbuchung vom Konto erfolgt dann erst nach 30 Tagen.

Den Geburtstag der Conrad Kundenkarte nutzt der Elektronikhändler auch für öffentlichkeitswirksame Angebotsaktionen: Neben regelmäßigen Gewinnspielen, Gutscheinen und Einladungen zu Rabatt-Aktionen für Kundenkarten-Inhaber hat sich Conrad zahlreiche exklusive Angebote und Aktionen für das Jubiläumsjahr ausgedacht. Nähere Infos zur Conrad Kundenkarte gibt es unter www.conrad.de/kundenkarte. (mh)