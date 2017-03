130 Unternehmen mit knapp 40.000 Mitarbeitern haben sich dem diesjährige Wettbewerb "Great Place to Work: Beste Arbeitgeber in der ITK" gestellt. Es konnten 65 Firmen als beste ITK-Arbeitgeber 2017 ausgezeichnet werden.

Die Auszeichnung basiert zu zwei Dritteln auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung zu Themen wie Führung, Zusammenarbeit oder Weiterbildung und Vergütung. Zudem haben die Personalverantwortlichen für das Kultur Audit ihre Instrumente bezüglich nachhaltiger Personalführung, Chancengleichheit oder Kompetenzvermittlung evaluieren zu lassen.

32 Top-Arbeitgeber im Porträt

In einem großen Special der COMPUTERWOCHE präsentieren sich 32 Unternehmen, die zu den besten 65 ITK-Arbeitgebern in Deutschland gehören. Hier erfahren Sie, was diese besten ITK-Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter tun, was die Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber sagen, was Geschäftsführern und Personalleitern wichtig ist und wo sie sich bei den besten Arbeitgebern bewerben können.

Acando

AGOLUTION

Axis Communications

BDE Software Services

Cofinpro

ConVista Consulting

DEMIRTAG Consulting

doubleSlash Net-Business

ESET Deutschland GmbH

Eurofins Information Systems

eXXcellent solutions

Holisticon

I.T.E.N.O.S.

IFS Deutschland

INDICO Solutions

infologistix

iteratec

ITGAIN

MaibornWolff

metafinanz Informationssysteme

Micromata

msg Gruppe

orderbase

Pentland Firth Software

perbit Software

PlaceWorkers

Projektron

QAware

QuinScape

The unbelievable Machine Company

ThoughtWorks Deutschland

Vector Informatik

