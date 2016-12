Für viele Old-School-Tech-Enthusiasten dürfte es sich mit Datenträgern ganz ähnlich verhalten wie mit den in der IT-Branche so beliebten Buzzwords: Kaum beginnt das eine, sich in den Gehirnwindungen festzufressen, steht der nächste himmelschreiende Verbalerguss schon hinten an.

Retro-Medien: Von "dumm gelaufen" bis "WTF!?"

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Über die Jahrhunderte sind zahlreiche, bedeutende Innovationen dem menschlichen Drang nach Speicherung und Archivierung entsprungen. Allerdings sind dabei im Laufe der Zeit auch einige Medien entstanden, die mehr oder weniger von vorneherein zur Agonie verdammt waren.

Das hatte ganz unterschiedliche Gründe: Mal war die Idee selbst nahe des Größenwahns angesiedelt, mal waren die federführenden Unternehmen aufgrund dubios-obskuren Geschäftsgebarens schon vor der Markteinführung pleite. Natürlich bestimmten auch lizenzrechtliche Intermezzi, Kooperationen oder (zumindest ab und an) auch einfach nur unternehmerisches Geschick über Leben und Tod eines Speichermediums.

Best of Fail: Fast vergessene Datenträger

In unserer Bildergalerie haben wir physische Datenträger zusammengetragen, die heute in aller Regel nur noch in den Kellern von Nerds mit ausgeprägtem Hang zur Nostalgie Patina ansetzen. Natürlich ist ‚gescheitert‘ dabei nicht gleich ‚gescheitert‘: Einige dieser Medien waren durchaus erfolgreich - allerdings selten über einen längeren Zeitraum hinweg.

1968 - 2000: U-matic

Bevor die VHS-Kassetten ihren Siegeszug antreten, entwickelt Sony bereits Ende der 1960er Jahre das erste Videokassetten-System namens U-Matic. In erster Linie für den Business-Markt gedacht, etablieren Sony, Panasonic und JVC U-Matic ab 1971 auch auf dem Consumer-Markt, wo es zunächst mit dem VCR-System von Grundig und Philips konkurriert. Erhältlich sind die U-Matic-Bänder in einem kompakten (und weit verbreiteten) Format mit 20 Minuten Laufzeit und als Standard-Kassetten mit bis zu 75 Minuten Laufzeit. Auch wenn U-Matic sich aufgrund der fehlenden Consumer-Akzeptanz letztlich nicht gegen VHS durchsetzen kann, bleibt das System vor allem in der Kreativ- und Medienbranche im Einsatz, bevor es Ende der 1980er vielerorts von Betacam SP abgelöst wird. 1970 - 1978: Television Electronic Disc

Die beiden deutschen Elektronik-Konzerne Telefunken und Teldec schließen sich Anfang der 1970er zusammen, um dem aufkeimenden Video-Markt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gelingen soll das mit der Bildplatte - oder Television Electronic Disc (TED). Die Scheiben mit einem Durchmesser von etwa 20 Zentimetern fassen zur Markteinführung 1975 maximal zehn Minuten Videomaterial pro Seite. Gegen die VHS-Kassette kann sich die Bildplatte ebensowenig durchsetzen wie VCR oder Betamax. Telefunken selbst versetzt der Television Electronic Disc schließlich den Todesstoß, als man Ende 1978 beginnt, VHS-Geräte herzustellen. 1971 - 1979: VCR-Kassette

Die europäische Lösung für den boomenden Videomarkt heißt 1971 VCR. Grundig und Philips entwickeln die Bandtechnologie, die sich unter anderem durch zwei Tonkanäle und eine Laufzeit von zunächst 65 Minuten auszeichnet. Auf dem Consumer-Markt ist das VCR-System durchaus erfolgreich - bis JVC mit seinem VHS-System der Durchbruch gelingt. 1979 - 1986: Video 2000

Um der wachsenden VHS-Konkurrenz Herr zu werden, versuchen Grundig und Philips 1979 mit dem VCR-Nachfolger Video 2000 im Rennen um die Video-Vorherrschaft zu punkten. Neue, beidseitig bespielbare Kassetten ermöglichen Laufzeiten von maximal 16 Stunden. Weil JVC Lizenzen zur Herstellung von VHS-Geräten jedoch deutlich günstiger vergibt, ist der "Krieg der Videoformate" Anfang der 1980er Jahre längst entschieden. 1985 beschließen Grundig und Philips, die Produktion von Video 2000-Geräten und -Datenträgern einzustellen. 1976 - 2016: Betamax

Auch Sony mischt im Krieg der Videoformate mit. Mit Betamax wollen die Japaner das Rennen machen. Im Gegensatz zum von vorneherein für professionelle Anwender gedachten U-Matic-Format ist Betamax ausschließlich für den Consumer-Markt konzipiert. Betamax-Kassetten sind mit Laufzeiten von 30 bis 215 Minuten erhältlich. Von allen VHS-Konkurrenz-Formaten kann sich Betamax am längsten halten. Bis 2002 werden Abspielgeräte produziert, Betamax-Bänder sind bis heute erhältlich. Allerdings kündigt Sony Ende 2015 an, die Herstellung der Bänder zum März 2016 einzustellen. 1978 - 2001: Laserdisc

Das erste optische Speichermedium für Videos kommt 1978 auf den Markt: Discovision. Die beidseitig bespielbaren Scheiben mit einem Durchmesser von circa 30 Zentimetern bieten Laufzeiten von bis zu 120 Minuten. Die Videoqualität bewegt sich bereits in etwa auf dem Level der wesentlich später eingeführten DVD. Die Firma Pioneer vermarktet die Technologie ab 1981 unter der Bezeichnung Laserdisc. Das mit analogem Video- und digitalem Audiomaterial befüllte Medium ist insbesondere in Japan sehr erfolgreich. In den USA und Europa verhindern unter anderem hohe Preise für Abspielgeräte und die Discs selbst eine hohe Verbreitung. Im Jahr 2001 erscheinen in Japan die letzten Filme auf Laserdisc - bei Cineasten und Sammlern ist das Medium bis heute sehr gefragt. 1987 - 2005: Digital Audio Tape

Mit dem Digital Audio Tape (DAT) will Sony ab 1987 den Nachfolger der Audiokassette etablieren. Die Audioqualität eines DAT ist in etwa vergleichbar mit der einer Audio-CD. Als maßgebliches Verbreitungshemmnis gilt der implementierte Kopierschutz, der das einfach Kopieren eines DAT verhindert. Zudem sind DAT-Abspielgeräte im Vergleich zu Minidisc- oder CD-Playern deutlich teurer. Im professionellen Bereich kommt das Digital Audio Tape bis heute zum Einsatz - vor allem in Tonstudios und Radiostationen. 1991 - 1998: CD-i

Ende 1991 versucht Philips mit dem CD-i auf dem Markt für Spielkonsolen Fuß zu fassen. Dazu kreiert man nicht nur die Konsole CD-i, sondern - in Kooperation mit Sony - auch das dazu passende Medium: die Compact Disc Interactive. Dieses Format erlaubt die Koexistenz von Audio- und Dateninhalten auf einer Compact Disc. Genutzt wird das Format in erster Linie für Lernprogramme und enorm schlechte Games. Den Massenmarkt erreicht Philips mit dem CD-i-Projekt so nicht und Gamer verschmähen das Gerät geradezu. Auch das Engagement zahlreicher Dritthersteller wie Sony, Panasonic, Grundig, Bang & Olufsen oder Kyocera - die allesamt ebenfalls CD-i-Abspielgeräte anbieten - kann das CD-Derivat nicht retten. Lediglich im Bildungssektor können CD-i-Anwendungen kleine Erfolge verbuchen. Gerüchteweise setzen einige Fahrschulen mit extrem verkrusteten Digitalitäts-Strukturen beim theoretischen Unterricht noch heute auf das CD-i. 1992 - 1996: Digital Compact CAssette

Nachdem die Compact Disc die bis dahin verbreiteten Musik-Kassetten weitgehend verdrängt hat, bringen Philips und Panasonic die Digital Compact Cassette (DCC) auf den Markt. Gegenüber ihrer analogen Vorgängerin kann die DCC mit einer deutlich besseren Klangqualität punkten. Im Vergleich zu den damals aktuellen Konkurrenz-Formaten (CD, MP3, Minidisc) ist die Handhabung jedoch deutlich komplizierter. Auch im professionellen Bereich bleibt der DCC der Durchbruch versagt. 1992 - 2011: Minidisc

Nachdem Sony mit dem DAT-Format auf dem Consumer-Markt scheitert, versuchen die Japaner mit der magneto-optischen Minidisc den nächsten großen Datenträger-Wurf zu landen. Bis zu 80 Minuten Audiomaterial fasst eine Minidisc, die zudem unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub ist. In Europa und den USA kann sich der Datenträger dennoch nicht durchsetzen - zu groß ist die Konkurrenz durch CD und später MP3. In Japan ist die Minidisc hingegen ähnlich populär wie die Compact Disc in Deutschland. Bis Ende des Jahres 2011 vertreibt lediglich Sony noch MD-Abspielgeräte, bevor die Produktion schließlich endgültig eingestellt wird. 1994 - 2016: Zip-Diskette

Mitte der 1990er versucht Iomega (heute Lenovo EMC) mit der Zip-Diskette den Nachfolger der Floppy Disk zu etablieren. Das Rezept scheint zunächst aufzugehen: CD-Brenner sind zu dieser Zeit unerschwinglich, die Bandbreiten verhindern die Versendung großer Datenmengen über das Internet. Die Zip-Diskette füllt diese Lücke zunächst sehr gut. Mit bis zu 750 MB Speicherkapazität lassen sich (zu dieser Zeit) astronomische Datenmengen speichern. Leider machen die zugehörigen (internen und externen) Laufwerke durch fatale Hardware-Fehler von sich reden. Günstige CD-Brenner, USB-Sticks und Speicherkarten sorgen ab der Jahrtausendwende schließlich dafür, dass die Zip-Diskette auf dem Massenmarkt keine Rolle mehr spielt. Im Einsatz sind die Datenträger allerdings bis heute: Verschiedene Unternehmen der Luftfahrtbranche nutzen die Datenträger immer noch für ihre Navigations-Datenbanken. 1996 - 2002: Smart Media Card

Im Jahr 1996 steckt die Flash-Technologie noch in den Kinderschuhen. Bei Toshiba stellt man zu diesem Zeitpunkt ein neues Flash-Speichermedium vor: die Smart Media Card. Bis zu 128 MB beträgt die Kapazität der Karten, die vor allem wegen ihrer Störanfälligkeit nur eine geringe Verbreitung finden. Im Jahr 2002 bekommt der Datenträger auch noch einen - nicht minder erfolglosen - Nachfolger. 1997 - 2003: Superdisk

Bevor sich die CD-ROM zum Leitmedium auf dem PC-Markt aufschwingt, konkurrieren mehrere Formate darum, die Nachfolge der guten alten Diskette anzutreten. Das von Imation und Matsushita entwickelte, Medium Superdisk besitzt eine Speicherkapazität von bis zu 240 MB. Leider sind die ersten Laufwerke fehlerbehaftet, zudem ist das Konkurrenzprodukt - die Zip-Diskette von Iomega - bereits länger auf dem Markt. Als CD-Brenner schließlich für die Massen erschwinglich werden, verschwinden beide designierte Disketten-Nachfolger vom Markt. 1999 - 2003: Clik-Diskette

Auch das nächste proprietäre Speichersystem von Iomega kann sich nicht durchsetzen. Clik-Disketten fassen 40 MB Daten und zeichnen sich vor allem durch ihre Größe aus: mit einem Durchmesser von 5 Zentimetern und einem Gewicht von 15 Gramm sind die Magnetspeicher durchaus handlich - den gerade aufkommenden USB-Sticks und Speicherkarten haben sie jedoch nichts entgegenzusetzen. 1999 - 2010: Versatile Multilayer Disc

Im Jahr 1999 entwickelt New Medium Enterprises die Versatile Multilayer Disc (VMD). Anfang der 2000er-Jahre soll die VMD sich schließlich gegen Blu-ray Disc und HD-DVD durchsetzen und zum DVD-Nachfolger avancieren. Mit einer Speicherkapazität von maximal 20 GB (theoretisch 100 GB) ist die VMD sowohl HD-DVD als auch Blu-ray deutlich unterlegen. Kurz vor der geplanten Markteinführung im Jahr 2007 wird es dann still um die VMD - und das hat sich bis heute nicht geändert. Seit 2010 sind sämtliche Hersteller-Websites nicht mehr erreichbar. 2002 - 2009: xD-Picture Card

Die Foto-Riesen Olympus und Fujifilm tun sich im Jahr 2002 zusammen, um einen Nachfolger der glücklosen Smart Media Card zu etablieren: die xD-Picture Card. Hergestellt werden die bis zu 2 GB fassenden NAND-Flash-Karten von Toshiba und Samsung. Die Abkürzung xD steht im Übrigen für "Extreme Digital". Gegenüber einer SD-Karte ist die xD-Picture Card allerdings deutlich teurer, was wohl der Hauptgrund dafür ist, dass die xD-Karten langsam aber sicher in der Bedeutungslosigkeit versinken. 2005 - 2008: HD-DVD

Im Jahr 2005 fechten zwei neue Datenträger den Kampf um die HD-Vorherrschaft und die Nachfolge der DVD aus. Zu den Unterstützern der bis zu 51 GB (Blu-ray Disc: 128 GB) fassenden HD-DVD gehören neben Toshiba, NEC, Intel und IBM auch Microsoft und HP. Als Anfang 2008 mehrere Film-Riesen (darunter Time Warner, Senator Film und das US-Pornostudio Digital Playground) ihre Untersützung für die HD-DVD einstellen, ist das Schicksal des Datenträgers besiegelt: Weitere Händler stellen den Verkauf von HD-DVDs ein, woraufhin Toshiba - das die meisten Abspielgeräte auf den Markt gebracht hatte - die Herstellung und den Vertrieb von HD-DVDs und Abspielgeräten offiziell einstellt. Der Kampf gegen die Blu-ray (forciert unter anderem von Sony, Panasonic, Pioneer, LG und Samsung) ist damit verloren. 2005 - 2011: Universal Media Disc

Mit der Universal Media Disc (UMD) schafft Sony 2005 für seine gerade neu entwickelte Handheld-Konsole Playstation Portable ein eigenes Speichermedium. Die UMD erinnert optisch an die Minidisc, fasst maximal 1,8 GB Daten und dient als Medium für Spiele, Filme und Musik. Mit der nächsten Generation der tragbaren Sony-Konsole wird die UMD fallen gelassen wie die sprichwörtliche, heiße Kartoffel.

Nachschub in Form von toten Medien in jedem Fall garantiert - schließlich steht mit der Ultra HD Blu-ray bereits die nächste Generation des optischen Speichermediums in den Startlöchern. Potentielle Konkurrenz-Formate befinden sich längst in Entwicklung - zum Beispiel die Protein-coated Disc (PCD), deren maximale Kapazität bei 50 Terabyte liegen soll. Einen Prototypen hatte die Harvard Medical School in Kooperation mit NEC bereits realisiert, dann folgte… Nichts. Die Ruhe vor dem Sturm?

