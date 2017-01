Eric Jankowfsky ist seit über 20 Jahren in der E-Commerce-Branche tätig. Als Gründer und Vorstand von OXID eSales prägte er Deutschlands führendes Shopsystem. Zudem betrieb er bis 2015 ein Beratungs- und Technologieunternehmen. Gemeinsam mit seinem Team führte Jankowfsky Produkte und Ideen zu kompletten Lösungen zusammen, die neben dem E-Commerce auch den klassischen Handel auf der Fläche förderten. Seit 2013 beschäftigt er sich intensiv mit der Verzahnung von On- und Offline. Die Talihu GmbH , deren Geschäftsführer er seit Mitte 2016 als Geschäftsführer ist, bietet Händlern eine Software, mit der sie Offline-, Online- und Mobil-Kanäle ideal vernetzen und so die Kundenbindung signifikant festigen können. Jankowfsky ist zudem als POS-Experte bei der Heidelberger Payment GmbH tätig.