Am Ziel, bis Ende 2018 alle ihre Telefonanschlüsse auf IP umzustellen, hält die Deutsche Telekom weiterhin fest. Zwischen Oktober 2016 und März 2017 stieg die Quote der IP-basierten Anschlüsse der Geschäftskunden von 35 auf 45 Prozent, so die Deutsche Telekom. Die absolute Zahl der IP-Anschlüsse erhöhte sich um 300.000 auf 1,4 Millionen. Aktuell sind rund 14 Millionen Anschlüsse von Privat- und Geschäftskunden in Deutschland auf IP umgestellt. Pro Woche kommen über 80.000 neue hinzu, so der Provider.

Insbesondere Geschäftskunden der Deutschen Telekom sind in Bezug auf IP sensibilisiert. Bei ihnen kommt laut dem Bonner Konzern die Umstellung auf IP besonders schnell voran.

Geschäftskunden der Deutschen Telekom stellen zuerst auf IP um

"Inzwischen haben wir mehr als 43.000 Workshops durchgeführt und gemeinsam mit unseren Geschäftskunden die jeweils besten Lösungen gefunden, um Unternehmen und ihre teilweise ganz speziellen Anwendungen und Anbindungen erfolgreich auf IP umzustellen", sagt Klaus Müller, Leiter Strategische Entwicklung und Transformation bei der Telekom Deutschland.

Um die Umstellung auf IP so reibungslos wie möglich zu gestalten, betreibt die Telekom bereits seit Mitte 2015 ein genau dafür vorgesehenes Testcenter in Bonn. Dort werden seit fast zwei Jahren rund 500 unterschiedliche Telefonanlagen, Router, Gateways und Sonderdienste von mehr als 100 Herstellern mit insgesamt über 1.000 Anschlussvarianten ständig im Livebetrieb getestet.

SIP-Trunk ist attraktiv

Aktuell fragen Geschäftskunden vor allem das Telekom-Produkt "DeutschlandLAN SIP-Trunk" nach. Das ist ein durchwahlfähiger, IP-basierter Anlagenanschluss. Außerdem kommt laut der Telekom "DeutschlandLAN Cloud PBX" oft zum Zuge - das ist Telekoms Telefon- und Internet-Cloud-Anschluss samt TK-Anlage.

Laut Anbieter eignet sich diese mit neuester IP-Technologie ausgestattete Kommunikationslösung für große und kleine Firmen gleicher Maßen. Mobilgeräte lassen sich dort einfach integrieren und mit dem "pay-as-you-use"-Ansatz bekommen Telekom-Kunden ihre Telefonosten im Griff. Denn sie können auch ihre Clients stets der Auftragslage anpassen. Ab August 2017 werden Telekom-Kunden auch mehrere Filialen an ihre Cloud PBX anschließen können.

Für die IP-Umstellung hat die Deutsche Telekom insgesamt 2.300 Service-Techniker abgestellt. Sie alle sind nach Auskunft des Providers so geschult worden, dass sie ihre Kunden kompetent bei der IP-Umstellung beraten und praxisnah unterstützen können.

Glasfaserausbau soll vorangetrieben werden

Außerdem hat die Telekom ein Sonderprogramm zur Förderung von Gewerbegebieten angekündigt. Damit soll dem steigenden Bandbreitenbedarf der Unternehmen auf dem flachen Land Rechnung getragen werden. So hat der Provider verbindlich zugesagt, in einem ersten Schritt 100 weitere Gewerbegebiete in Deutschland an das Glasfasernetz anzuschließen. Technisch wird der Ausbau von der Telekom über Vectoring vorangetrieben. Dabei stehen zwei Varianten zur Auswahl: FTTC (Fibre to the Curb, Glasfaser bis zum Randstein) oder FTTH (Fibre to the Home, Glasfaser bis zur Wohnung).