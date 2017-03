Was macht einen großartigen Arbeitgeber aus? Der Frage ging der Benchmark-Wettbewerb Great Place to Work in der ITK zum fünften Mal nach. 130 Firmen mit 40.000 Beschäftigten stellten sich der Mitarbeiterbefragung und der Bewertung ihrer Personalarbeit.

81 Prozent der Mitarbeiter haben ihre Arbeitgeber nach Kriterien wie Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist oder berufliche Entwicklung bewertet. In anderen Branchen liegt die Teilnahmequote bei maximal 70 Prozent. Sebastian Diefenbach, Projektleiter des Wettbewerbs, freut sich über "die unverändert hohe Teilnehmerquote. Dies ist ein starkes Zeichen dafür, dass sich in den besten ITK-Firmen eine ausgeprägte Feedback-Kultur etabliert hat."

Great Place to Work in der ITK

Seit 15 Jahren veranstaltet das unabhängige Great Place to Work Institute den Benchmark-Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“. Seit 2012 werden in Kooperation mit dem Bitkom und der COMPUTERWOCHE die besten ITK-Arbeitgeber in einem eigenen Wettbewerb ermittelt. Anonyme Mitarbeiterbefragung

Basis ist eine anonyme Mitarbeiterbefragung zu Vertrauen, Teamgeist, beruflicher Entwicklung und Work-Life-Balance. Zudem werden HR-Leiter zur Personalarbeit befragt, die nach Kriterien wie nachhaltige Führung, Chancengleichheit und Kompetenzermittlung evaluiert wird. Bewertung

Zwei Drittel der Gesamtnote eines Unternehmens beruhen auf den Ergebnissen der Befragung der Mitarbeiter, ein Drittel auf dem „Kultur-Audit“, der Bewertung der Personalarbeit. Dieses Mal haben sich 65 Unternehmen als beste Arbeitgeber in fünf Größenklassen platziert. Bewerbung bis 13. Oktober

Mitmachen können ITK-Unternehmen ab 10 Mitarbeitern, aber auch IT-Abteilungen von Anwenderunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern. Sie können sich ab sofort bis 13. Oktober 2017 für den Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2018“ anmelden: www.greatplacetowork.de

Offene Kommunikation und Feedback

Offene Kommunikation und Feedback sind wichtige Merkmale, die einen großartigen Arbeitsplatz auszeichnen. So agiert Vector Informatik das den ersten Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten errang, trotz seiner 1800 Mitarbeiter noch wie das Ingenieurbüro aus Gründertagen, mit offenen Türen und greifbaren Geschäftsführern, die jeden Einsteiger persönlich begrüßen.

Teamgeist ist ein anderes wichtiges Element, so Diefenbach: "Immer häufiger arbeiten ITK-Unternehmen in Projekten agil. Disziplinarische Hierarchien verschwinden, und Teamarbeit gewinnt immens an Bedeutung. Kulturell fördern und unterstützen die Unternehmen daher die Entwicklung eines starken Teamgeistes, etwa in dem sie systematisch Verantwortung delegieren, Mitarbeiter zu Gestaltern der Arbeitsplatzkultur machen und ihnen die Freiräume geben, die sie erwarten."

Freiraum für neue Ideen

Für den Münchner IT-Dienstleister MaibornWolff, der bereits im fünften Jahr in Folge zum besten Arbeitgeber seiner Größenklasse gewählt wurde, ist Freiraum zentraler Ankerpunkt der Unternehmenskultur. Der zeigt sich bereits im Kleinen: Mitarbeiter müssen keine Urlaubsanträge stellen, sondern sich nur im Team absprechen, wenn sie freinehmen wollen. Zudem kann jeder fünf Tage im Jahr über neue Methoden forschen, Technologien in Forschungsprojekten evaluieren und Verbesserungen für das Team entwickeln.

Die Bandbreite reicht von Softwarestädten in Virtual Reality über Blockchain-Hands-on bis zu einem InnoTree, der Trends in großen Datenmengen in Echtzeit visualisiert. Ein Investment von über 750.000 Euro im Jahr, das sich in den Augen von Geschäftsführer Volker Maiborn mehr als auszahlt: "Da wir den Mitarbeitern Freiraum geben, das zu tun, wofür sie brennen, entstehen Begeisterung und viele innovative Ideen. Diese münden in neue Leistungspakete, die Kunden weiterhelfen."

Raum für Begegnung schaffen

Die Preisträger fördern gezielt den Zusammenhalt. Das beginnt mit dem regelmäßigen fachlichen Austausch mit den Geschäftsführern, meist verbunden mit einem Essen. Dazu kommen sportliche Aktivitäten wie Firmenläufe, Fußballspiele oder Paintball und Lasertag. Am größten ist das Investment, wenn die ganze Firma auf Reisen geht, um mehrere Tage gemeinsam zu lernen, sich auszutauschen und natürlich zu feiern.

Die Münchner Qaware, erneut Sieger in der Größenklasse der Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern, hat erkannt, dass enger Zusammenhalt Raum für Begegnung braucht. Ausgestattet mit Küche, Kicker, Besprechungszonen und einem Spielebereich mit VR-Brillen soll der 500 Quadratmeter große Aufenthaltsraum vieles ermöglichen: Platz für neue Arbeitsmodelle, gemeinsames Arbeiten auch für größere Gruppen, Kunden neue Technologien spielerisch nahebringen, Treffpunkt für das monatliche Firmenmeeting und Ort, in dem Meetups über Firmengrenzen hinweg organisiert werden.

41 Stunden Weiterbildung

Im IT-Beratungs- und Projektgeschäft bleibt oft wenig Zeit für Weiterbildung der Mitarbeiter. Im Zweifel geht immer der Kunde vor, der Projektdruck ist hoch. Dass jeder Mitarbeiter in den ausgezeichneten ITK-Unternehmen auf 41 Weiterbildungsstunden im Jahr kommt, ist vor dem Hintergrund eine beeindruckende Zahl. Auch kleinere Unternehmen investieren besonders viel in das Know-how ihrer Mitarbeiter.

Pentland Firth Software, Sieger in der Größenklasse der Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitern, verbindet jeden Monat Weiterbildung mit Austausch und Teambuilding. Zu den Local-Office-Trainings finden sich alle Mitarbeiter ein, stellen Ideen und aktuelle Themen vor und gehen auch schon mal zum Bubblesoccer.

Zufriedene Mitarbeiter machen erfolgreich

Für Diefenbach hat der Wettbewerb gezeigt: "Sind wichtige Rahmenbedingungen für das Arbeitserleben wie Partizipation, Life-Balance oder Gesundheitsförderung an den Wünschen der Mitarbeiter ausgerichtet, wirkt sich das positiv auf Motivation und Leistungsbereitschaft aus. Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation mit dem Unternehmen werden zum Katalysator für den Unternehmenserfolg." So schätzten die Siegerunternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt sich als überdurchschnittlich innovativ und wachstumsstark ein.

