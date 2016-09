Beim laut "Firmenauto" größtem Praxistest von Firmenwagen in Europa durften 250 Flottenmanager drei Tage lang neue Boliden aller Größen und Klassen auf Herz und Nieren testen. Die Gewinner der "Firmenauto 2016"-Awards wurden anschließend in zwölf Kategorien ermittelt. In den meisten Fällen gibt es pro Kategorie jeweils einen Import- und einen Gesamtsieger. In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen die Crème de la Crème der Dienstwagen des Jahres 2016 vor.

Firmenwagen 2016: Sparsam & effizient

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es - wenn es um die Sieger-Marken geht - keine großen Überraschungen. Sowohl die Mittel-, als auch die Oberklasse und das SUV-Segment sind fest in deutscher Hand. Im Jahr 2015 konnte der Maserati Ghibli noch für Furore sorgen und in der Kategorie "Obere Mittelklasse" den Gesamtsieg erringen.

Nichts geändert hat sich hingegen an der Vorliebe der Flottenmanager für sparsame Dieselaggregate: Die Mehrheit der Sieger-Dienstwagen hat einen Selbstzünder unter der Haube. Ebenfalls im Kommen: der Hybrid-Antrieb - also die Kombination aus konventionellem Antrieb und Elektromotor. Reine Elektroautos bleiben hingegen auch unter den besten Firmenwagen 2016 die Ausnahme: Lediglich Teslas Model S und die Mercedes B-Klasse halten die Fahne für die Batterie-Fahrzeuge hoch. Der Vollständigkeit halber können Sie sich an dieser Stelle noch einmal die Sieger des Vorjahres vergegenwärtigen:

"Firmenauto des Jahres 2015"

Die Fachzeitschrift "Firmenauto" und die Dekra haben gemeinsam die besten Dienstwagen des Jahres 2015 in elf Kategorien gekürt. Wir zeigen Ihnen die Gewinner. Minicars

Sieg für Hyundai bei den Kleinstwagen. Der i10 1.2 ist das "Firmenauto des Jahres" bei den Minis. Das 87 PS starke Vehikel gibt´s schon für moderate 12.200 Euro. Kleinwagen

Der Sieger in der Kategorie Kleinwagen heißt BMW i3. Der Elektroflitzer mit Range Extender leistet 170 PS und kostet knapp 40.000 Euro. Kompaktklasse

Der BMW 1er holt sich in der Kompaktklasse den Titel "Firmenauto des Jahres". Der BMW 118d kostet im günstigsten Fall etwas mehr als 28.000 Euro, soll dafür aber mit einem Normverbrauch von nur vier Litern punkten. Kompaktklasse Import

Unter den Importfahrzeugen in der Kompaktklasse wurde der Seat Leon ST 2.0 TDI zum "Firmenauto des Jahres" gekürt. Der 150 PS starke Diesel-Kompaktkombi ist ab circa 26.000 Euro zu haben. Mittelklasse

Mit dem Plug-In-Hybrid-Modell Mercedes C 350 e T-Modell sichert sich die Daimler AG in der Mittelklasse den Titel "Firmenauto des Jahres 2015". Der fast 300 PS starke Kombi kostet mindestens 52.600 Euro. Mittelklasse Import

Der Mazda 6 Kombi Skyactiv-D 175 i-Eloop AWD leidet zwar unter einer leicht kryptischen Bezeichnung, kann aber dennoch bei den Testern punkten. Der Lademeister aus Japan ist das Import-"Firmenauto des Jahres 2015" in der Mittelklasse. Interessenten müssen mindestens 25.000 Euro auf der hohen Kante haben. Obere Mittelklasse

Überraschung in der Oberen Mittelklasse: In dieser Kategorie gewinnt der Maserati Ghibli 3.0 Diesel. Das ist nicht nur überraschend weil es sich um einen Italiener handelt, sondern auch weil dieser - immer noch untypisch für die Traditionsmarke mit dem Dreizack - einen 275 PS starken Diesel unter der Haube hat. Kostenpunkt: 65.380 Euro. Oberklasse

Weniger überraschend ist der Sieg der Mercedes S-Klasse in der Kategorie Oberklasse. Allerdings handelt es sich dabei um die 245 PS starke Plug-In-Hybrid-Version. Wer einen S500 Plug-In-Hybrid sein Eigen nennen möchte, muss circa 109.000 Euro nach Stuttgart überweisen. Kleine SUV

Opel stellt mit dem Mokka 1.4 Turbo das Firmenauto des Jahres im Segment der Mini-SUV. Leistungstechnisch belässt es der Rüsselsheimer bei 140 PS - dafür werden beim Opel-Händler aber im günstigsten Fall auch nur rund 22.700 Euro fällig. Kleine SUV Import

Auch das Top-Import-Modell in der Klasse der kleinen SUVs kommt von Mazda. Dabei ist der CX-3 Skyactiv-D 105 noch nicht einmal auf dem Markt. Ab Juni 2015 ist der Mini-SUV in Deutschland erhältlich. Kompakte SUV

Bei den Kompakt-SUV räumt Porsche ab. Der kleinere Cayenne-Bruder Macan ist das Firmenauto des Jahres 2015 im Kompakt-SUV-Segment. Der Macan S Diesel stemmt 258 PS auf die Kurbelwelle und erleichtert den Geldbeutel um rund 59.000 Euro. Kompakte SUV Import

Bester Import-Dienstwagen unter den Kompakt-SUVs darf sich der Volvo XC60 D4 nennen. Die Schweden bieten den XC60 zu Preisen ab 35.650 Euro an. Große SUV

Bei den großen Sports Utility Vehicles kann sich Volvo mit dem frisch modernisierten XC90 den Sieg sichern. Der Volvo XC90 mit einem 225 PS starken Fünfzylinder-Diesel und Allradantrieb kostet rund 60.000 Euro. Kleine und kompakte Vans

Der dritte Sieger von Mercedes bei der Wahl zum Firmenwagen des Jahres: die B-Klasse Electric Drive. Das Elektroauto kostet knapp 40.000 Euro und leistet 179 PS. Maxivans

Seat stellt mit dem Alhambra den Sieger bei den Maxivans. Der Zweiliter-Diesel stellt 150 PS zur Verfügung - dafür will die spanische VW-Tochter 34.700 Euro sehen.

Dienstwagen-Lieblinge: BMW, Audi & Mercedes

Insbesondere in der IT-Branche liebt man seine Dienst- und Firmenwagen vor allem deutsch und teuer. Das Beratungsunternehmen Interconsult erfasst bei seinem jährlichen Gehaltsvergleich auch gleich die angesagtesten Dienstwagen unter den IT-Managern. Das Ergebnis: die Tech-Manager haben eine Vorliebe für die deutschen Mittelklasse-Klassiker Mercedes E-Klasse, BMW 5er und Audi A6. Auch die Vertreter der unteren Mittelklasse - also Mercedes C-Klasse, BMW 3er, Audi A4 und VW Passat - erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Oberklasse-Limousinen wie Audi A8, BMW 7er und Mercedes S-Klasse bleiben die Ausnahme und sind in der Regel dem Vorstand vorbehalten.