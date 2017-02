Zum Glück sind Sie auf die Vorauswahl von Google, Samsung oder Sony nicht angewiesen: Neue Selbstbestimmung wartet gratis im App-Store. Hier tummeln sich E-Mail-Clients jeder Art: Einfach und flott, funktional und flexibel - oder eben einfach nur schlecht.

Wir haben uns im Store umgesehen und die Spreu vom Weizen getrennt: Unter diesen Top Genre-Vertretern findet jeder seine neue Lieblingsapp für elektronische Nachrichten. Schreiben, Lesen aber auch Verwalten privater oder geschäftlicher E-Mails macht mit diesen Gratis-Tools endlich wieder Spaß.

Email Mail Mailbox - BlueMail

Email Mail Mailbox - BlueMail ist ein kostenloser E-Mail-Client mit satten Funktionen. Beliebig viele Konten organisieren Sie damit unter einem Dach.

Im App-Store ein Spitzenreiter: BlueMail macht sich mit professionellem Layout und einem breiten Funktionsspektrum viele Freunde. Von Yahoo über Gmail bis hin zu Hotmail, Hushmail oder t-online unterstützt die App praktisch jeden wichtigen Anbieter. BlueMail beherrscht IMAP sowie POP3 und sendet Push-Benachrichtigungen, sofern dies der Provider unterstützt. E-Mails zu checken macht mit dem Tool richtig Spaß: Layout und Design sind schön aufeinander abgestimmt und die Bedienung geht trotz einer Fülle von Funktionen spielend von der Hand. Sie können damit Signaturen inklusive Grafiken anhängen, Optik und Sound anpassen sowie Snooze-Erinnerungen nutzen - die dürfen Sie auch individuell an einzelne Accounts anpassen. Nachrichten lassen sich als erledigt abhacken, zur späteren Bearbeitung markieren oder per Schnell-Sortierung nach Status filtern.

Flotte Handhabung mit Pfiff

Nach dem Download richtet BlueMail Ihre Konten fast selbstständig ein, anschließend wächst das Mailing-Tool mit einer aufgeräumten und übersichtlich eingeteilten Benutzeroberfläche schnell ans Herz. Besonders die Funktion, Das Beantworten von Nachrichten auf später zu verschieben, ist gerade in beruflichen Belangen sehr willkommen. Achtung: Standardmäßig heftet BlueMail gerne einen Verweis auf sich selbst an ausgehende E-Mail an, das lässt sich in den Optionen deaktivieren.

Fazit zum Test der Android-App Email Mail Mailbox - BlueMail

Kann viel und macht Spaß: BlueMail ist eine der leistungsstärksten und komfortabelsten E-Mail-Apps im Store.

Deutschsprachig, kostenlos

K-9 Mail

Auch K-9 Mail ist ein kostenloser E-Mail-Client für Android mit einer fast religiösen Fan-Gemeinde. Das wundert nicht: Die App hält was sie verspricht.

Das Open-Source-Powerhaus: K-9 Mail beherrscht Push, POP3 sowie IMAP und unterstützt zahlreiche Freemail-Provider. Mit einer starken Suchfunktion sorgt die App dafür, dass Ihnen auch alte Nachrichten nicht mehr verloren gehen. K-9 Mail macht besonders dann eine gute Figur, wenn Sie damit mehrere Konten und große E-Mail-Aufkommen handhaben möchten. Accounts werden intuitiv getrennt, bieten separate Optionen und können alternativ auch gemeinsam in einem einzigen Posteingang zusammengeführt werden. K-9 Mail gibt es bereits seit einigen Jahren, dabei ist die App mit zahlreichen Updates immer weiter gereift. Mittlerweile unterstützt das Tool PGP-Verschlüsselung, Signaturen und Microsoft Exchange sowie WebDAV. Energieintensive Animationen können in den Optionen deaktiviert werden.

Reichlich Optionen

Die App erlaubt es Ruhezeiten zu definieren, in denen Sie von virtueller Post verschont bleiben. Es sind zwei Designs an Bord, variable Schriftgrößen werden unterstützt und einzelne Konten können Sie damit auch verbergen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Eine geteilte Ansicht ist ebenfalls möglich, besonders auf dem Tablet ist das bei hohem E-Mail-Aufkommen ein echter Segen. Einen Speicherort für Anhänge können Sie ebenfalls selbst festlegen - etwa auf der SD-Karte um Platz zu sparen.

Fazit zum Test der Android-App K-9 Mail

Leistungsstark, flott und auch mit echten E-Mail-Fluten nicht überfordert: K-9 Mail ist ein funktionaler E-Mail-Client mit Charme.

Deutschsprachig, kostenlos

SolMail - All-in-One email app

Außer einem hübschen Interface hat SolMail - All-in-One email app auch reihenweise nützliche Funktionen zu bieten. Unter anderem: haufenweise Emojis.

Gutes Aussehen ist bekanntlich nicht alles, bei SoMail ist es aber einiges: Für das Design hat die App sogar Auszeichnungen abgeräumt. Natürlich kommt es bei einer App nicht nur auf die Optik an, das scheint auch den Entwicklern bewusst zu sein: SolMail hat auch in Sachen Funktionalität einiges zu bieten. Das Tool verwaltet IMAP- und POP3-Konten, kommt mit allen gängigen Providern zuverlässig zurecht und erlaubt das Verwalten mehrerer E-Mail-Konten auf einmal. Auch bei großem Nachrichten-Aufkommen behalten Sie mit der App die Übersicht: Nachrichten werden mit einfachen Wischgesten flott archiviert oder gelöscht, mit etwas Übung spart allein das schon jede Menge Zeit. Dank Filtern nach Status, Anhängen oder Konversationen sind Nachrichten schnell sortiert und mit insgesamt rund 700 Emojis verpassen Sie Ihren Texten eine persönliche Note.

Extra Tablet-Modus

Beim ersten Einsatz kommen mit SolMail Dank kontextsensitiver Pop-Up-Hilfen wenig Fragen auf. Das geschmeidig animierte Interface mit hübschen Icons und einem dezenten Farbschema wirkt effizient und verspricht einen reibungslosen Einstieg. Auf dem Tablet macht die App im funktional erweiterten Querformat eine besonders gute Figur.

Fazit zum Test der Android-App SolMail - All-in-One email app

SolMail sieht klasse aus und bietet dem Durchschnitts-Nutzer alle nötigen Funktionen - und noch ein wenig mehr.

Deutschsprachig, kostenlos