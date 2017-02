Sie wollen Ihr Zuhause mit Zwischensteckern, Heizthermostat, Dect-Repeatern und Powerline-Steckdosen von AVM intelligenter, komfortabler und sparsamer machen? Dann haben wir hier die besten Tipps und Tricks für ein Smart Home mit AVM parat. Damit nehmen Sie die ersten Hürden und lösen typische Probleme, die gerade Einsteigern in die Welt des smarten Hauses Nerven und Zeit kosten können.

Problem: Einbrecher abschrecken

Stecken Sie Fritz Dect 200 oder Fritz Dect 210, einen der beiden schaltbaren Zwischenstecker von AVM, in eine Steckdose. Schließen Sie an den Fritz Dect 200 oder 210 eine Lampe an und legen Sie fest, zu welchen Zeiten die Lampe eingeschaltet sein soll. Da die Abenddämmerung bei Einbrechern besonders beliebt sein soll, sollte die Lampe idealerweise am späten Nachmittag, abends und bis in die Nacht leuchten.

Wichtig: Stellen Sie die Lampe so auf, dass man von außerhalb Ihrer Wohnung oder Ihres Haus nicht erkennen kann, ob sich tatsächlich Menschen im Haus befinden. Eine eingeschaltete Stehlampe im gut einsehbaren Wintergarten schreckt kaum einen Einbrecher ab, wenn dieser von außen erkennt, dass sich offensichtlich niemand im Haus aufhält.



Gegenüber herkömmlichen Zeitschaltuhren bieten Fritz Dect 210 und 200 den wesentlichen Vorteil, dass Sie abweichend von einem festen Zeitschema jederzeit die Leuchte ein- und ausschalten können per Fernzugriff von der MyFritz-App aus. Damit vermeiden Sie immer gleiche Einschaltzeiten, die aufmerksame Beobachter so interpretieren können, dass eine Wohnung gar nicht bewohnt ist, sondern Bewohner nur vorgetäuscht werden sollen.

Problem: Wohnung überwachen

Sie haben ein Android-Smartphone, das Sie nicht mehr benutzen? Dann installieren Sie darauf doch die kostenlose Fritz-App Cam. Die App macht aus Ihrem alten Android-Smartphone oder Android-Tablet ab Android 2.2 eine Überwachungskamera für Ihr smartes Home, die via WLAN mit der Fritzbox verbunden ist. Die App steuert die Kamera des Smartphones/Tablets und bietet die aufgenommenen Bilder über http oder https zum Betrachten im Browser an, auch von unterwegs über das Internet. Sie müssen dafür weder Plug-ins noch eine gesonderte Software installieren.

Problem: Fritz Dect 200 reagiert nicht auf Geräusche

Seit Fritz OS 6.80 können Sie die Zwischenstecker Fritz Dect 200 und Fritz Dect 210 auch durch Geräusche schalten, durch klatschen, klopfen oder selbst definierte Geräusche. Das klappte im Test mit beiden Zwischensteckern allerdings nur unzuverlässig.



Wenn aber Ihr Fritz Dect 200 nicht nur unzuverlässig auf Geräusche reagieren sollte, sondern sich sogar völlig taub stellt, dann dürfte der Grund darin zu finden sein: AVM hat in Ihrem Fritz Dect kein Mikrofon verbaut. Sie können das sehr leicht im Web-Frontend der Fritzbox unter fritz.box checken: Schauen Sie, ob unter „Heimnetz, Smart Home, Fritz Dect 200, Bearbeiten, Automatisches Schalten“ ein Eintrag für „Schalten bei Geräusch“ vorhanden ist. Fehlt dieser Eintrag, dann besitzt Ihr Fritz Dect 200 noch kein Mikrofon.



Allerdings ist das nur bei wenigen Exemplaren der ersten Generation der Fall, wie uns AVM versichert hat (wörtlich: „nur die Vorserie und eine allererste Miniauflage“). So einen alten Fritz Dect 200 bekommen Sie vielleicht noch auf Ebay oder auf einem Trödelmarkt.



Sie erkennen einen derart frühen Fritz Dect 200 an der Seriennummer, die AVM auf der Rückseite des Dect 200 angebracht hat. Beginnt die Seriennummer mit „C385“, haben Sie tatsächlich einen Fritz Dect 200 ohne Mikrofon.



Alle derzeit und auch schon seit längerer Zeit verkauften Fritz Dect 200 besitzen ein Mikrofon.

Problem: Unerwünschtes Schalten durch Geräuscherkennung

Wie gesagt: Fast alle Dect 200 und definitiv alle Dect 210 besitzen ein Mikrofon und können somit über Geräusche gesteuert werden. In der Praxis funktionierte das aber unzuverlässig. Hier hilft vielleicht Herumprobieren an den Einstellungen für die Geräuscherkennung unter „Heimnetz, Smart Home, Fritz Dect 200, Bearbeiten, Automatisches Schalten“ beim Eintrag für „Schalten bei Geräusch“.

Dabei ist aber eines wichtig: Vergewissern Sie sich gerade in der Anfangsphase, wenn Sie erstmals mit der Geräuschsteuerung experimentieren, dass Sie den Zwischenstecker nicht versehentlich einschalten. Im Test passierte es uns, dass wir den Dect 200 ungewollt einschalteten, als wir einen großen Schub im Küchenschrank schlossen. Das passierte uns mehrmals, und jedes Mal schaltete der Dect 200 die an ihm angeschlossene Espressomaschine ein. Das verursacht unnötigen Stromverbrauch und damit verbundene Kosten. Vor allem aber: Ein unbeaufsichtigt heißlaufendes Elektrogerät kann überhitzen und einen Kurzschluss verursachen. Oder schlimmer noch: einen Brand auslösen.