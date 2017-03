Die Vertriebswege des Geschäfts mit IT und Telekommunikation laufen hierzulande in der Regel in einem dreistufigen Vertriebsmodell Hersteller über die Distribution zum Fachhandel und von dort zum Endkunden ab. Dies erfordert viel Kommunikation, Koordination und Informationsaustausch zwischen den Protagonisten.

Neben direkten Kommunikationswegen, den Channel-Medien wie der ChannelPartner, bietet der Fachhandelsbereich "Planet Reseller" auf der CeBIT eine solche Netzwerkplattform. Auf 17.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit über 200 Ausstellern hat der Fachhandelskanal auf der CeBIT in den Doppelhallen 14 und 15 seine Heimat gefunden. Hubertus von Monschaw, CeBIT Sales Director der Deutschen Messe AG, setzt dabei auf ein bewährtes Modell: "Das grundsätzliche Konzept des Planet Reseller, die spezielle Ausrichtung auf die Bedürfnisse von ITK-Fachhandel und Einkauf, bleibt auch in diesem Jahr erhalten", verspricht er. Neu ist, dass man jetzt noch stärker die Systemhäuser als Besucherzielgruppe ansprechen will. "Auch von Seiten der Aussteller sind deutlich mehr lösungsorientierte Anwendungen zu sehen, mit denen Systemhäuser zukünftig ihr Geschäft generieren können", berichtet von Monschaw. "Wer seine monatlichen Roherträge erhöhen und das operative Geschäft weiter ausbauen will, wird hier die richtigen Impulse erhalten", betätigt Henning Meyer, Geschäftsführer des Cloud-Distributors Acmeo. "Der Planet Reseller gibt dem Fachhandel ein Zuhause", erklärt Ramona Hieß, PR & Marketing Manager bei TP-Link. Mit der Präsenz wolle man die Wichtigkeit der Fachhändler für das Unternehmen unterstreichen.

Klarer Reseller-Fokus

Der Reseller-Bereich in den Hallen 14 und 15 ist zugangsbeschränkt. Einlass bekommen nur Aussteller, ITK-Fachhändler, Distributoren und IT-Entscheider des Channels. "Der Planet Reseller ist der Treffpunkt des Channels und garantiert durch das professionelle Registrierungssystem eine hohe Besucherqualität", bemerkt Lorenzo Martinez-Palomo, General Manager bei Toshiba Electronics Europe. Er schätzt die kurzen Wege und die Möglichkeit, IT-Fachhändler direkt anzusprechen und neue Kundenkontakte zu generieren.

Eine Erhebung der CeBIT bestätigt den Eindruck: 2016 ordneten sich 42 Prozent der Planet-Besucher in die Kategorie IT-Fachhandel ein. 27 Prozent sahen sich als Systemhaus und Systemintegrator. 22 Prozent gaben die Rubrik TK-Fachhandel an. Weitere 17 Prozent entfielen auf Retailer, E-Tailer und Vertreter von Flächenmärkten. Etwa ein Drittel der Besucher kommen aus dem Ausland, was global oder europäisch aufgestellte Distributoren zu schätzen wissen: "Gerade die Fachbesucher aus dem Ausland helfen uns sehr, Geschäfte anzubahnen und unsere internationale Expansion zu forcieren", meint Benjamin Scuderi, zuständig für Marketing beim Ersatzteil-Distributor M.K. Computer Electronic.