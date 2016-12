Was wird 2017 auf die ITK-Branche zukommen? Wir haben die wichtigsten Unternehmen im ITK-Channel zu ihrer Einschätzung befragt. Als Grundlage für die Auswahl der befragten Unternehmen waren die Top-Drei-Platzierungen bei den Channel Excellence Awards, die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit der GfK vergeben wurden.Die Ergebnisse können Sie hier nachlesen. Auch 2017 werden die Channel Excellence Awards verliehen:Auf einer feierlichen Gala am 25. Januar im Künstlerhaus in München werden wieder die Besten des Channels ausgezeichnet.

Hier sind die Antworten von Hermann Ramacher, Geschäftsführender Gesellschafter derADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH:

Wie schätzen Sie die Aussichten der ITK-Branche für 2017 ein?

Hermann Ramacher, ADN:Ich schätze die Aussichten der ITK-Branche für 2017 positiv ein. Der ITK-Markt wird ein Wachstumsmarkt in 2017 sein. Die aktuellen Trendthemen werden "step-by-step" zu den Wachstumstreibern gehören. Die Digitale Transformation wird uns dabei ganz und gar vereinnahmen. Nicht nur Großunternehmen sondern gerade auch Mittelständler werden kaufkräftige Nachfrage nach Public Cloud- und insbesondere hybriden Clouds-Senarien erzeugen. Dessen ungeachtet werden die klassischen Themen rund um die "Private Cloud" die Basis des Systemhausgeschäfts in 2017 noch bleiben.

Was kommt 2017 auf Ihr Unternehmen zu?

Ramacher, ADN:Ein Veränderungsprozess steht uns bevor. Bereit sein, um die Herausforderungen der Digitalen Transformation zu erfüllen. Unser Anspruch ist es, die bestmöglichen Cloud-Lösungen anzubieten und unsere Partner im umfassenden Sales-Prozess, sowie bei der Planung und Realisierung von Cloud-Projekten optimal zu unterstützen.



Entsprechend sind wir in 2017 damit beschäftigt, hochqualifizierte und von den Herstellern zertifizierte Mitarbeiter für die Lizenzberatung und Solution-Beratung als auch für Trainings- und Supportaufgaben unseren Partnern an die Seite zu stellen. Wir "machen" 2017 unser ADN-Team "really Cloud-ready".



Wir bauen unser Professional Service-Team aus underweitern unsere Sales-Organisation für das Cloud-Business. Der Markt hungert nach Cloud-Spezialisten. Wir wollen mit unserem dedizierten "best of breed"-Cloud-Portfolio für Service Provider, Managed Service Provider, ISVs, Systemhäuser und Systemintegratoren punkten. Die Aus- und Weiterbildung des ADN-Teams steht dabei an erster Stelle.

Was werden 2017 die Trends in Ihrem Geschäftsumfeld sein?

Ramacher:Wir bauen unser Produkt-, Service- und Dienstleistungsportfolio deutlich aus gemäß relevanter IT-Trends, die wir im Partnergeschäft sehen. Hochmoderne Cloud-basierende Lösungen unseren Partnern trend- und nachfragegerecht zu offerieren heißt die Devise.

Wir sehen in 2017 den exponentiell steigenden Bedarf nach Office 365, hohes Interesse an der Bereitstellung von Microsoft Azure-Cloud-Diensten wie Virtuelle Desktop-Infrastruktur, Identity/Access Management, Backup- und Disaster Recovery-Diensten, Archivierung, IoT, Software-definied Storage, Unified Communications, CRM und ERP Online, Big Data.