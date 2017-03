Jünger, bunter und unterhaltsamer und vor allem wärmer soll die CeBIT 2018 werden. Daher haben die Messemacher sich den Juni als Termin für die kommende CeBIT ausgesucht. Dass aber auch im kalten März in Hannover gefeiert werden kann, haben die Gäste bei zahlreichen Partys auf dem Messegelände und in den Clubs der Stadt beweisen. Fotos von den CeBIT-Partys 2017 finden Sie in unserer Bildergalerie.



Der Palo Palo Club ist die CeBIT-Party-Heimat von Speicherspezialist Sandisk.

Michael Grote (eBay), Miriam Franke (Sandisk) und Sabrina Gottwald (ChannelPartner) stimmen sich im Palo Palo auf die CeBIT ein.

Sven Glatter, Christine Händler (beide Comteam) und Karin Hernik (APC by Schneider Electric) genießen den Abend im Palo Palo.

Oliver Kaiser (Tech Data) mit Christian Velroyen (Sandisk).

Die Despec-Party-Abordnung mit Sascha Hummels und Thomas Knifka.

Deborah Wohter (APC by Schneider Electric) mit den beiden Kavalieren Oliver Grorges und Arnd Villwock (beide COP).

Baris Ergun (Abas) und Corinna Ingenhaag (PR Konstant) auf der Abas-Standparty.

Uli Schürmann und Naim Sassi (beide Netgo) haben Sabrina Gottwald (ChannelPartner) in die Mitte genommen.

Kyocera-Geschäftsführer Reinhold Schlierkamp begrüßt den Chef seines Lieblings-Spare-Part-Distributors, Massimo Scuderi.

Nico Frieling und Oliver Kreth von der Kyocera-Tochter Ceyoniq.

Carolyn Lüdtke (Kyocera) hat ihre Kollegen Ralph Rotmann, Marcel Christ, David Pütz, Carsten Berendes und Frank Strotmann um sich geschart.

Robin Morgenstern (Morgenstern), Stephen Schienbein (Kyocera) und Martin Steyer (Printvision).

Kai Süßschlaf (Mitte, Haupt Bürosysteme) mit Daniel Preissing und Frank Müller (beide Kyocera).

Schwaben-Power: Benjamin Scuderi (M.K. Electronic) und Armin Weiler (ChannelPartner).

Api hat im Planet Reseller wieder für jede Menge Stimmung gesorgt.

Neben den Distributionsgrößen Christoph Runge (COS), und Sebastian Walter (Pilot) muss sich Andreas Raum (Mitte, Freyraum) ganz schön strecken.

André Stutzmann (Brother) bei der Fachhandelsbetreung in Person von Mike Reif (Horn) auf der Api-Party.

Thomas Jank (ChannelPartner), Michael Alber (Cooler Master), Stefan Zimmermann (OCZ) und Michael Schmid (Cherry) leisten Claire Fairbrother (IDG) bei ihrer Api-Party-Premiere Gesellschaft.

Katharina Pfreintner (Ingram Micro) mit Alexander Glatzeder (Freyraum).

Die Speicher-Gurus der Distribution: Joachim Paggen (Maxcom) und Patrick Matzinger (Littlebit).

Die drei von der Trankstelle.

Sumru Gerken (Ingram) mit Michael Dopmeier (TP-Link).

Geballte Medienpräsenz auf der Api-Party: Carla Schäfer (IDG), Thomas Jank (ChannelPartner), Markus Reuter (ChannelObserver) und Claire Fairbrother (IDG).

Michael Grote (eBay) gratuliert Mirko Rusch zu seinem neuen Job bei Acer.