Was Photoshop -Profis aus alltäglichen Bildern zaubern, ist manchmal urkomisch, manchmal beängstigend, aber immer hochinteressant. Nicht nur bei dem Riesen-Tintenfisch, auf den ein Kriegsschiff vergeblich aus allen Rohren feuert, klappt dem Betrachter die Kinnlade nach unten. Was in den Tiefen der Weltmeere lauert und welche eigenartige Tier-Spezies noch gar nicht entdeckt wurde - hier erfahren Sie es.

Wir prophezeien außerdem: Wären diese leckeren Hardware-Komponenten in Ihrem PC verbaut, wären Sie fünf Kilo schwerer und hätten massive Probleme mit Karies. Aber spätestens nach dieser Bildergalerie werden Sie sich Ihre Pizza vor dem Verzehr genau ansehen und vor dem Gang auf die Toilette noch einmal die Spülung betätigen.

Tipp: Wer keine täuschend echte Fantasie-Tiere oder fotorealistische Kunstwerke schaffen will, muss nicht zwingend zu Photoshop greifen. Photoshop mag zwar der unangefochtene Marktführer in seiner Klasse sein, doch gibt es für den gelegentlichen Einsatz auch gute Alternativen, die sogar kostenlos sind. Viele dieser Programme eignen sich auch sehr gut, um die eigenen Bilder auf der Festplatte zu verwalten. Mit ihnen sind schnell kleinere Korrekturen vorgenommen - etwa ein Schmutzpartikel entfernt, oder ein störender Passant aus dem Bild herausgeschnitten. (PC-WELT)